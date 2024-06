Euro 2024, il Portogallo vince e stacca il pass per gli ottavi, 1 a 1 tra Repubblica Ceca e Georgia, bene il Belgio di Lukaku

BELGIO VS ROMANIA 2-0





A Colonia, il Belgio batte 2 a 0 la Romania e riapre la corsa agli ottavi nel gruppo E. I Diavoli Rossi vanno subito in vantaggio, dopo appena un minuto, quando Lukaku fa la sponda per Tielemans che calcia dalla distanza e trova la rete dell'1 a 0. I Romeni provano a reagire subito con le conclusioni di Man e Stanciu, ma senza riuscire a battere Casteels. Il Belgio, però, non resta a guardare e prova a rendersi pericoloso con Doku che mette in seria difficoltà i terzini della Romania. Nella ripresa, il Belgio va sul 2 a 0 grazie alla coppia De Bruyne-Lukaku. Il centrocampista del Manchester City serve in profondità l'ex attaccante dell'Inter che arriva a tu per tu con Nita e sigla il raddoppio belga, poi annullato per posizione di fuorigioco dell'attaccante. Verso la fine del match, De Bruyne viene servito in profondità, aggancia il pallone e, mentre è in caduta, di punta conclude in porta per il 2 a 0 del Belgio, che stavolta viene anche convalidato anche dal Var. La Romania prova il forcing nel finale ma non riesce a ribaltare la partita, a Colonia vince il Belgio. Nel gruppo E, quindi, tutte e 4 le squadre sono a quota 3 punti e la corsa agli ottavi si fa sempre più avvincente.





TURCHIA VS PORTOGALLO 0-2

Una partita a senso unico dall’inizio alla fine quella tra Turchia e Portogallo. Il risultato parla chiaro: 3-0 per Ronaldo e compagni che conquistano matematicamente gli ottavi e il primo posto nel girone. Sblocca la partita Bernardo Silva al 21esimo minuto, il 2-0 a zero poi è un pasticcio colossale della difesa turca. Akaydin non si accorge dell’uscita del suo portiere e con un retropassaggio impreciso lo prende in contro tempo non potendo fare altro che guardare la palla infilarsi in rete. Al 28esimo quindi la partita è già decisa, i turchi non riescono a reagire e il Portogallo gestisce facilmente il vantaggio. Chiude la partita Bruno Fernandez con un tap-in facile facile davanti alla linea di porta su assist di Cristiano Ronaldo. Il 39enne di Madeira oltre ad ad essere il miglior bomber all time degli europei, è diventato anche il miglior assistman