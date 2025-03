Un’altra dolorosa eliminazione dalla Champions League. La Juventus battuta ai supplementari dal PSV Eindhoven

La maledizione da Champions si abbatte anche sulla Juventus: dopo Milan, Atalanta (e Bologna), l'Italia perde per strada i bianconeri. Thiago Motta cade dopo i tempi supplementari in Olanda, il 3-1 qualifica il PSV e ora potrebbe trovare l'ultima rappresentante italiana, l'Inter. Thiago Motta e Bosz ripartono quasi totalmente dalle formazioni di una settimana fa: il bianconero cambia Douglas Luiz (infortunato) con Koopmeiners oltre a Yilidz con Conceicao, mentre l'olandese risponde con Boscagli e non Obispo in difesa al fianco di Flamingo. Veiga sorride durante l'inno della Champions e trasmette la sua enorme positività nel giocare una sfida così importante, ma dopo appena 12 minuti è costretto a chiedere il cambio per un problema al polpaccio ed entra Cambiaso, con Kelly che trasloca in mezzo insieme a Gatti.

IL MATCH

La Juve respinge i primi assalti degli olandesi, caricati anche dalla bolgia del Philips Stadion, poi comincia a farsi intravedere con le scorribande sulla destra di Conceicao e Weah, senza però tentativi verso Benitez. I bianconeri protestano timidamente per le cadute in area dello stesso portoghese e di McKennie con l'arbitro Vincic che fa proseguire, al 28' arriva il primo tiro nello specchio ma l'estremo difensore del Psv respinge con i pugni il tentativo di Cambiaso. L'occasione migliore capita pochi minuti dopo a Kolo Muani, il quale non riesce a sfruttare l'assist di Koopmeiners. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 e, soprattutto, con zero tiri in porta verso Di Gregorio. I due allenatori non fanno cambi per la ripresa, il Psv protesta subito per un contatto Flamingo-Kelly mentre Lang colpisce l'esterno della rete. Kolo Muani ha un altro buon pallone ma sbatte su Benitez, poi i bianconeri si scoprono e prendono gol in contropiede: Lang taglia il campo e va da Perisic, l'ex Inter bissa la rete dell'andata e pareggia il 2-1 dello Stadium. E' il momento di maggior pressione degli olandesi. Gatti si immola sui tentativi di Veerman e soprattutto sul colpo di testa di De Jong, respinto quasi sulla linea. Thiago Motta prepara le mosse per frenare gli avversari, la sua Juve trova il pari a sorpresa: Weah trova il jolly dalla distanza ma l'arbitro Vincic annulla, poi va a rivedere l'azione al Var valutando non attivo il fuorigioco di Kelly e fa esplodere la gioia bianconera. La nuova doccia fredda arriva 10 minuti più tardi perché Saibari realizza la rete che vale i supplementari.