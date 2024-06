Verso gli Europei, l'Italia da oggi riprende la preparazione; la prossima settimana si parte per la Germania

DI NUOVO A COVERCIANO

Gli azzurri hanno potuto godere di un paio di giorni liberi prima di tuffarsi su quella esperienza totalizzante, e speriamo più lunga possibile, che sono gli Europei. In molti hanno approfittato per passare un po’ di tempo con le famiglie, i single hanno cercato un po’ relax senza esagerare con il divertimento. Ora si torna a Coverciano, dove riprenderanno gli allenamenti e dove si terrà un incontro con Roberto Rosetti: il capo degli arbitri europei farà il punto con gli azzurri sugli aspetti regolamentari.

LA LISTA DEGLI AZZURRI

Ora il gruppo è definitivo, è ufficiale la lista dei 26 giocatori che partiranno per la Germania e che parteciperanno a Euro 2024. Gli ultimi tagli, dolorosi ma inevitabili, hanno riguardato Provedel Ricci e Orsolini. Questi dunque gli azzurri convocati. Portieri: Donnarumma, Vicario e Meret. Difensori: Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti e Mancini. Centrocampisti: Barella, Cristante, Fagioli, Folorunsho, Frattesi, Jorginho, Pellegrini. Attaccanti: Chiesa, El Shaarawy, Raspadori, Retegui, Scamacca, Zaccagni.

ULTIMA AMICHEVOLE

Domenica sera ad Empoli l’Italia giocherà l’ultima amichevole prima di partire per la Germania: avversario sarà la Bosnia-Erzegovina. Il test precedente, contro la Turchia, non è stato esaltante: un noioso zero a zero, azzurri senza velocità, senza gioco, senza guizzi. La speranza è che i giorni che ci separano dall’inizio degli Europei consentano a Spalletti di alzare un po’ il livello. In attacco tornerà Gianluca Scamacca, i suoi chili e i suoi centimetri potrebbero essere molto utili. E bisogna poi augurarsi il recupero di Nicolò Barella: il centrocampista dell’Inter è fermo ai box a causa di un affaticamento, non sembra una cosa grave, ma c’è comunque un po’ di apprensione perché il suo contributo sembra fondamentale; Barella comunque non giocherà l’amichevole con la Bosnia, punta a essere pronto per la sfida all’Albania.