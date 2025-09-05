Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

05 settembre 2025, ore 18:19
Sul numero in edicola venerdì 5 settembre Gente vi racconta l’estate 2025 dei vip. Perché sembra proprio che le vacanze dei ricchi&famosi non finiscano mai
Che settimana ricca! Nel numero 36 di Gente, in edicola da venerdì 5 settembre, vi serviamo un piatto davvero ricco e completo
Michelle Hunziker ancora protagonista
Sul numero in edicola venerdì 5 settembre Gente vi racconta l’estate 2025 dei vip. Perché sembra proprio che le vacanze dei ricchi&famosi non finiscano mai. E i protagonisti sembrano avere sempre l’energia per passare da una barca all’altra, da una spiaggia a un ristorante. Lei, Michelle Hunziker, si merita la copertina perché rappresenta lo spirito giovane e brioso di chi a quasi 50 anni, se ne sente addosso 30.
Ma, un po’ come lei, ce ne sono altri, e li conoscete tutti molto bene, anche perché questa estate non si sono risparmiati nell’abile esercizio di far parlare di loro. Ci sono Fedez e la Ferragnez, che da separati regalano molte più curiosità di quando erano sposati. Il primo pare aver ritrovato l’amore grazie a Giulia Honegger e a nuovi amici influenti più che influencer. La seconda è stata protagonista di una specie di telenovela mediterranea a lieto fine con Giovanni Tronchetti Provera, bypassando i mugugni dei mesi precedenti.
E poi: Elisabetta Canalis, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoraci che tra le ville da sogno e resort extra lusso ci hanno mostrato via social che per loro gli anni non passano mai.
La pace nel mondo, o almeno tra chi cova vecchi rancori
Tutti, comunque hanno voglia di pace. Difficile farla in quei posti dove si spara, un po’ più semplice (forse) se si tratta di baruffe familiari, anche se di alto rango: papà Re Carlo Harry la peste non si parlano da 580 giorni, ma ora starebbero per incontrarsi e seppellire l’ascia di guerra, mentre William e Kate provano a rinascere cambiando casa e viaggiando, dopo i mesi del dolore.
Forever Young, mito o effetto speciale su Instagram?
Se nessuno dimostra (o vorrebbe dimostrare) più la sua età, forse può essere d’ispirazione a chi sente il peso degli anni. E così Gente si adegua, raccontando come, anche i super-anziani, gli over 80, oggi attivi più che mai, possono rimanere in grande forma. Hanno dei segreti? Scopritelo sfogliando il numero 36 e naturalmente, se vi va, fateci sapere se il piatto ricco che vi abbiamo preparato è stato di vostro gusto, scrivendo a gente@hearst.it, o commentando i nostri social.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
Le donne italiane sono forti in matematica, e siamo alla vigilia della Giornata internazionale delle donne in matematica
La giornata, che si celebra domani, lunedì 12 maggio, è nata per ricordare Maryam Mirzakhani, matematica iraniana e prima donna a ricevere la Medaglia Fields, il Nobel della matematica
Nozze Bezos: è il giorno del 'sì' sull'isola di San Giorgio a Venezia. L'organizzazione dell'evento tra sicurezza e proteste
E' arrivato il fatidico giorno delle nozze più famose della storia recente. Jeff Bezos e Lauren Sanchez si prometteranno amore eterno all'ombra del Teatro Verde dell'isola veneziana. Domani serata conclusiva con concerto di Lady Gaga e Elton John