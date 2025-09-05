Che cosa c’è su Gente in edicola dal 5 settembre, scoprilo qui...

Che settimana ricca! Nel numero 36 di Gente, in edicola da venerdì 5 settembre, vi serviamo un piatto davvero ricco e completo

Michelle Hunziker ancora protagonista

Sul numero in edicola venerdì 5 settembre Gente vi racconta l’estate 2025 dei vip. Perché sembra proprio che le vacanze dei ricchi&famosi non finiscano mai. E i protagonisti sembrano avere sempre l’energia per passare da una barca all’altra, da una spiaggia a un ristorante. Lei, Michelle Hunziker, si merita la copertina perché rappresenta lo spirito giovane e brioso di chi a quasi 50 anni, se ne sente addosso 30.

Ma, un po’ come lei, ce ne sono altri, e li conoscete tutti molto bene, anche perché questa estate non si sono risparmiati nell’abile esercizio di far parlare di loro. Ci sono Fedez e la Ferragnez, che da separati regalano molte più curiosità di quando erano sposati. Il primo pare aver ritrovato l’amore grazie a Giulia Honegger e a nuovi amici influenti più che influencer. La seconda è stata protagonista di una specie di telenovela mediterranea a lieto fine con Giovanni Tronchetti Provera, bypassando i mugugni dei mesi precedenti.

E poi: Elisabetta Canalis, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Elisabetta Gregoraci che tra le ville da sogno e resort extra lusso ci hanno mostrato via social che per loro gli anni non passano mai.

La pace nel mondo, o almeno tra chi cova vecchi rancori

Tutti, comunque hanno voglia di pace. Difficile farla in quei posti dove si spara, un po’ più semplice (forse) se si tratta di baruffe familiari, anche se di alto rango: papà Re Carlo Harry la peste non si parlano da 580 giorni, ma ora starebbero per incontrarsi e seppellire l’ascia di guerra, mentre William e Kate provano a rinascere cambiando casa e viaggiando, dopo i mesi del dolore.

Forever Young, mito o effetto speciale su Instagram?

Se nessuno dimostra (o vorrebbe dimostrare) più la sua età, forse può essere d’ispirazione a chi sente il peso degli anni. E così Gente si adegua, raccontando come, anche i super-anziani, gli over 80, oggi attivi più che mai, possono rimanere in grande forma. Hanno dei segreti? Scopritelo sfogliando il numero 36 e naturalmente, se vi va, fateci sapere se il piatto ricco che vi abbiamo preparato è stato di vostro gusto, scrivendo a gente@hearst.it, o commentando i nostri social.