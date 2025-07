Che cosa c'è su Gente n° 30 in edicola da venerdì 25 luglio

Qual è la verità rispetto alla sentenza del giudice sulla spinosa questione degli orologi contesi tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Non è vero che c’è l’affido condiviso, come hanno scritto erroneamente molti giornali. I Rolex rimangono in cassetta di sicurezza finché il giudice deciderà a chi appartengono. E l’ex calciatore della Roma canta già vittoria, visto che in tribunale ha portato scontrini, garanzie e bonifici che attesterebbero che i cronografi sono suoi. Da ambienti vicini al calciatore filtrano notizie sul fatto che Totti sarebbe molto stanco di questi continui litigi (del resto lui da settembre 2022 non rilascia dichiarazioni al riguardo, la Blasi invece sul loro rapporto ha fatto un libro e due documentari con Netflix) e che probabilmente sarebbe ben felice di mettere la parola fine alla questione.

Gente fa chiarezza anche sull’effettivo valore degli orologi, dettagliando i quattro modelli al centro della diatriba: in totale si tratta di un “malloppo” di circa 700mila euro, dove il pezzo più pregiato è il famoso e rarissimo Rolex Daytona Rainbow, che da solo vale circa 550mila euro.