Chiara Ferragni assolta dopo un processo durato due anni per il "pandoro gate", festeggiano i fan

La notizia dell'assoluzione, meglio dir, prosciolta per il ritiro delle denuce di Chiara Ferragni si è propagata rapidamente, soprattutto sul web . La caduta delle accuse per truffa legate al Pandoro gate hanno inevitabilmente scatenato il popolo dei social e i fan dell' influencer tirano un sospiro di sollievo. Così com'era accaduto quando scoppiò il caso nel dicembre 2023 , anche oggi - che l'ex moglie di Fedez è stata prosciolta al termine del processo abbreviato sui casi Balocco Pink Christma s e uova di Pasqua Dolci Preziosi - sui social network i commenti si sono sprecati e oggi c'è chi festeggia con lei.

Chiara Ferragni assolta per il “pandoro gate” , la vicenda processuale è durata due anni. La reazione dei fan sui social è di pura esultanza : "Ora puoi tornare a sorridere" La notizia dell'assoluzione del l'influencer ha scatenato il popolo dei social . Sono centinaia i commenti di congratulazioni sotto agli ultimi post Instagram dell'ex moglie di Fedez





I commenti sotto ai post

Gli ultimi post condivisi da Chiara Ferragni sono stati letteralmente presi d'assalto dai suoi seguaci e sotto alle foto dei figli o delle sfilate di Parigi sono comparsi migliaia di commenti di congratulazioni legati all'assoluzione. "Oggi volti pagina finalmente. Auguri per una vita felice", ha scritto una utente, mentre altri hanno commentato: "Felicissimo della sentenza. Mi era parso ovvio fin dall’inizio che fosse stata ingigantita senza alcuna base solida". E ancora: "W la giustizia e i magistrati", "Ora puoi tornare a sorridere". Si scopre anche che molti, nonostante il danno di immagine e i mesi difficili, hanno creduto in lei sin dal video di scuse in tuta: "Ho sempre sostenuto che avevi ragione!! Ora avanti a testa alta".

Le parole di Chiara, il silenzio di Fedez

Chiara Ferragni ha rivolto un pensiero fuori dall'aula del tribunale di Milano ai suoi follower , dove i giudici l'hanno assolta. "Siamo tutti commossi, ringrazio tutti, i miei avvocati e i miei follower", ha detto l'influencer visibilmente emozionata per il buon esito del procedimento a suo carico. Poi ha proseguito parlando ancora dei suoi fan: "Ringrazio i miei follower, perché mi sono stati vicini e io sono quello che sono grazie a loro".

Il commento della Lucarelli,

Tecnicamente" Chiara Ferragni "è stata prosciolta, non assolta". Lo dice Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Instagram, commentando la sentenza di oggi. "Questione Ferragni spiegata in breve - scrive Lucarelli - : per procedere per il reato di truffa servivano le querele che inizialmente c'erano". "Codacons - continua - aveva ritirato le querele grazie ad un accordo mediante risarcimento. Dunque, senza quelle querele, era impossibile processare Ferragni per truffa semplice. Quella aggravata (che procede anche senza querele) non ha retto perché mancavano le aggravanti", l'analisi. "Tecnicamente - osserva Lucarelli - è stata prosciolta, non assolta. Resta invece colpevole di pubblicità ingannevole e sul fronte amministrativo - ricorda ancora - ha estinto il suo debito pagando 3 milioni di euro tra multe e donazioni".



