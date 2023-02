Chiara Ferragni co-conduttrice di Sanremo: Grande attesa e curiosità alle stelle per il suo momento "personale" sul palco del Festival della canzone italiana

Il nome di Chiara Ferragni è uno dei più chiacchierati (e cliccati) del Festival di quest’anno, al pari – se non di più – dei cantanti in gara. Certamente sarà una delle protagoniste di quest’edizione, con i suoi outfit, la sua famiglia e le sue tantissime “storie” dalla riviera ligure.

LA PRIMA VOLTA DI CHIARA FERRAGNI A SANREMO

Il primo fan di Chiara Ferragni è proprio Amadeus che, ai microfoni di ‘The Flight’ su RTL 102.5 ha svelato: "Lo confesso: ho inseguito Chiara Ferragni fin dal mio primo anno alla guida di Sanremo". Quest’anno Amadeus è riuscito a portarla al Festival di Sanremo come co-conduttrice e sarà al suo fianco martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio, per la finalissima della kermesse. C’è tanta curiosità sulla sua partecipazione e sul ruolo che svolgerà sul palco. Dall’inizio della sua avventura come direttore artistico Amadeus ha abolito l’idea di figura femminile finalizzata alla sola “bella presenza”, lasciando loro il giusto spazio. Proprio parlando di Chiara Ferragni, Amadeus lo ha ribadito nella sua ultima intervista a RTL 102.5: “Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante”.

IL COMPENSO DEVOLUTO A D.I.RE.Lo

L’imprenditrice ha scelto di devolvere il compenso di entrambe le serate a D.I.RE.Lo, la Rete nazionale antiviolenza gestita da organizzazioni di donne. È stata la stessa Ferragni ad annunciarlo nel corso di una conferenza stampa: "Ci sono atteggiamenti da non sopportare. Ho accettato di essere co-conduttrice perché voglio sensibilizzare il pubblico italiano su questi temi", ha dichiarato. È molta l’attesa legata al suo monologo sul palco di Sanremo, che tratterà di temi vicini alle donne. Secondo l’Adnkronos l’imprenditrice racconterà al pubblico di Sanremo la sua esperienza di mamma con una grande esposizione social e il rapporto con gli haters.

GLI ABITI DI CHIARA FERRAGNI A SANREMO

Grande attesa anche per gli abiti che l'imprenditrice da 28,5 milioni di follower indosserà sul palco di Sanremo. Dopotutto, gli abiti, sono parte integrante del racconto della kermesse più importante della musica italiana. C’è chi aspetta Sanremo per poter osare e far parlare e chi sceglie di essere elegante. Chiara Ferragni è un’icona della moda, una di quelle personalità davvero in grado di creare ‘influenza’ su ciò che decide di indossare. Come annunciato dalla stessa imprenditrice saranno Schiaparelli e Dior i brand scelti per questa importante occasione. Non passerà inosservato, e questa è una certezza.