Cinema, ecco alcuni grandi registi che si preparano a tornare sul grande schermo

Qualche giorno fa sono circolati in rete i nomi degli autori che avrebbero buone probabilità di approdare alla 78esima edizione del Festival di Cannes.

Ma il 2025 riserverà anche altri graditi e attesi ritorni di registi che, dopo qualche anno di assenza, sono tornati dietro alla macchina da presa per raccontare nuove storie.

Su Deadline è apparsa una carrellata di film che potremmo vedere sul grande schermo (e non) nei prossimi mesi

IL GRANDE RITORNO DI PAUL THOMAS ANDERSON

Iniziamo con Kathryn Bigelow, la cineasta che ha fatto la storia nel 2010 quando è diventata la prima donna in assoluto a vincere l'Oscar come miglior regista (ha vinto anche come miglior film), ma la regista californiana non è mai stata una che corteggia i premi.

Allo stesso modo, i suoi film hanno teso a evitare i posti nei festival; in effetti, quando The Hurt Locker è stato presentato in anteprima a Venezia, il film è stato accolto male nelle prime recensioni e ci è voluto un anno perché il film si scrollasse di dosso le accuse che fosse semplicemente una rappresentazione sensazionalistica di Hollywood della guerra in Iraq.

Il suo prossimo film (finora senza titolo) è in uscita su Netflix, e potrebbe essere presentato in uno festival autunnali. Supponendo che gli eventi della vita reale non la superino, la storia si svolgerebbe presumibilmente alla Casa Bianca durante un attacco missilistico all'America e avrebbe come protagonisti Idris Elba, Rebecca Ferguson e Jason Clarke.

Ma nei prossimi mesi si prepara a scendere in pista anche Paul Thomas Anderson. Il suo ultimo film, forse senza titolo o forse intitolato One Battle After Another, vede come protagonista Leonardo DiCaprio in una commedia di inseguimenti ispirata in egual misura a Jonathan Demme, una grande fonte di ispirazione per lo stile di regia di Anderson, e Thomas Pynchon, autore di culto del romanzo di origine per Vizio di forma del 2014.

Il cast, che include anche Benicio Del Toro e Regina Hall, catturerà l'attenzione dell'Academy, ma il film vede anche Anderson riunito con questo compositore abituale Jonny Greenwood, chitarrista/tastierista dei Radiohead e due volte candidato all'Oscar per The Power of the Dog di Jane Campion e Il filo nascosto di Anderson.

Su Deadline si fa anche il nome di Paul Greengrass, ex giornalista e famoso per aver portato l'occhio di un documentarista ai drammi d'azione basati su eventi reali. Una tecnica che ha trasformato in un grande successo al botteghino quando si è rivolto alla finzione con i suoi tre dei cinque film di Jason Bourne con Matt Damon.

Dopo aver diretto Tom Hanks nel 2020 in News of the World , che è sostanzialmente passato inosservato nonostante quattro nomination agli Oscar (principalmente per la tecnologia), Greengrass torna quest'anno al tipo di film che ha fatto la sua reputazione fin dall'inizio.

Intitolato The Lost Bus e basato sul libro del 2021 Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire , il film vede come protagonisti Matthew McConaughey e America Ferrera nella vera storia di uno scuolabus coinvolto nel catastrofico incendio di Camp che ha travolto la California nel 2018.

Se questa produzione di Apple TV+ verrà trasmessa ai festival è un mistero, dal momento che Greengrass ha avuto molto successo finora, con 15 nomination, tre vittorie e un solo film finora proiettato a Cannes.