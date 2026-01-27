Claudio Santamaria e Carolina Crescentini presentano a RTL 102.5 “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino

Claudio Santamaria e Carolina Crescentini sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini, Paola Di Benedetto e Jessica Brugali, per presentare “Le cose non dette”, il nuovo film di Gabriele Muccino, tratto dal romanzo “Siracusa” di Delia Ephron (Edito in Italia da Fazi Editore) e in uscita nelle sale italiane dal 29 gennaio. Ai microfoni di RTL 102.5, Claudio Santamaria ha raccontato: «Finalmente ieri abbiamo visto il film con il pubblico in sala ed è stata una grande emozione. Di solito gli attori vedono il film nelle salette privata per poterne parlare tra loro, ma non c’è la stessa emozione. Ieri con il pubblico, me lo sono proprio goduto da spettatore. Questo è il mio quinto film con Gabriele e mi piace molto lavorare con lui: ti prende e ti strizza le energie. Le cose non dette in questo film sono tante, soprattutto nella coppia interpretata da Stefano Accorsi e Miriam Leone, in cui arrivano a un'esplosione, una somma di “non detti” che si accumulano. Magari casualmente non dici qualcosa perché fai una scelta di narrazione con l'altra persona e quindi piano piano si arriva a un momento in cui è molto difficile tornare indietro. In questo viaggio, che non è solo un viaggio esteriore ma anche interiore, queste due coppie troveranno una terra che ti affascina, ma che ti mette anche un po' in pericolo». Carolina Crescentini ha aggiunto: «Mi sembra che il film piaccia, anche perché ci si ritrova nelle stesse dinamiche della propria coppia. Per me lavorare con Gabriele Muccino è una gioia, lui è un regista generosissimo, super travolgente e un direttore di attori: ti strizza, ti fa arrivare oltre il tuo limite ed è davvero bello. Prima facciamo sempre la lettura del copione, poi letture specifiche sulle coppie e ogni domenica ci mettevamo a provare, come uno spettacolo a teatro ed è stato bellissimo. Il risultato è sicuramente migliore».





TRAMA E CAST

Carlo ed Elisa, coppia affermata e brillante, vivono a Roma tra successi, abitudini e un amore che, forse, non è più quello di una volta. Lui è un professore universitario e scrittore in crisi creativa, lei una giornalista brillante e stimata anche all’estero. In cerca di nuovi stimoli, partono per il Marocco insieme ai loro amici di sempre, Anna e Paolo, e alla loro figlia adolescente, Vittoria. Tra dinamiche irrisolte, segreti e sguardi che confondono i confini e mettono in discussione certezze acquisite, il gruppo si trova a fare i conti con ciò che nessuno avrebbe mai voluto affrontare. E poi arriva Blu, giovane studentessa di filosofia di Carlo, misteriosa presenza che accende interrogativi e tensioni. In un paesaggio lontano, caldo e immobile, i rapporti si tendono, si rivelano, si trasformano. Perché a volte basta una crepa minuscola per far crollare tutto ciò che sembrava stabile. E perché forse non conosciamo mai davvero chi ci sta accanto. Carolina Crescentini, che interpreta Anna, ha spiegato in diretta su RTL 102.5: «Il mio personaggio è assolutamente pericoloso, è insopportabile perché le cose le dice e le dice male. Però in realtà, se poi spogli tutto, capisci che lei ha un disperato bisogno di sentirsi importante per qualcuno. E Paolo, che lei nel tempo ha amato, è totalmente assente e passivo in questa famiglia, quindi lei non fa altro che scuoterlo per avere una reazione, per renderlo presente. In realtà c'è un gran dolore sotto». «Paolo, il mio personaggio, è sposato con Anna da molti anni e hanno avuto una bambina molto presto. Questo rapporto si è poi incastrato e il mio personaggio si è buttato totalmente nel suo lavoro, quindi ha creato questo ristorante ed è molto preso, non sta mai a casa, ha un rapporto con la figlia di totale assenza. Lui ha paura di lasciarla, di mollare questo rapporto perché lei potrebbe portargli via tutto quello che ha costruito. Quindi si trascina stancamente, per inerzia, in questa relazione. In questo caso, devo dire, Muccino è arrivato in questo film a comprimere talmente tanto queste cose non dette che si hanno delle conseguenze piuttosto estreme. Questo piccolo sassolino diventa una valanga gigante che travolge questi personaggi» commenta Claudio Santamaria. Oltre a Carolina Crescentini e Claudio Santamaria, il cast è composto da Stefano Accorsi, nei panni di Carlo, Miriam Leone, che interpreta Elisa, Beatrice Savignani, nel ruolo di Blu, e Margherita Pantaleo, che dà vita al personaggio di Vittoria.



