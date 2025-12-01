Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina"

Colloquio Usa-Ucraina in Florida, Trump: "Buone possibilità per un accordo Russia-Ucraina" Photo Credit: Ansa.foto/

Redazione Web

01 dicembre 2025, ore 07:00

Le delegazioni definiscono produttivi i colloqui a Miami. Oggi Witkoff in Russia da Putin

Sono giorni "importanti" per trovare una soluzione e porre fine alla guerra in Ucraina dopo quattro anni. Lo dice Volodymyr Zelensky ma lo pensano anche il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato di Donald Trump Steve Witkoff e il genero del presidente Jared Kushner che si sono seduti al tavolo dei colloqui a Miami con una delegazione di Kiev guidata da Rustem Umerov, subentrato al dimissionario Andriy Yermak, travolto da uno scandalo di corruzione. I colloqui a Miami "sono stati produttivi, ma c'è ancora lavoro da fare" ha detto in particolare Rubio mentre Umerov li ha definiti "produttivi, un successo". Donald Trump ha detto di ritenere che ci siano "buone possibilità" per un accordo tra Ucraina e Russia dopo i colloqui di oggi in Florida. Il presidente ha parlato con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Intanto l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff si recherà a Mosca per colloqui sull'Ucraina. 


LE QUESTIONI AFFRONTATE

 Soprattutto sono state affrontate alcune delle "questioni più delicate" per la risoluzione della guerra: territori e garanzie sulla sicurezza, i punti su cui nei colloqui a Ginevra non s'era trovato l'accordo. Secondo quanto riferito da un alto funzionario americano ad Axios "gli ucraini sanno cosa Washington si aspetta da loro. Prima delle sue dimissioni, Yermak aveva dichiarato che le concessioni territoriali potevano essere negoziate solo a livello presidenziale ma Trump ha avvertito la scorsa settimana che avrebbe incontrato Zelensky e Putin solo quando le parti fossero arrivate ad un accordo definitivo. Anche per questo i colloqui a Miami non sono stati facili", come ha spiegato un'altra fonte aggiungendo che "la ricerca di formulazioni e soluzioni continua". Territori e sicurezza sono da tempo un punto critico per l'Ucraina. La prima proposta di pace degli Stati Uniti includeva la promessa di garanzie per prevenire un'altra invasione da parte della Russia ma non specificava il livello di impegno americano per la difesa di Kiev. Umerov ha sottolineato che gli ucraini vogliono "garanzie affidabili e lungo termine". Le direttive di Zelensky, ha detto, "sono chiare: salvaguardare gli interessi ucraini, garantire un dialogo sostanziale e procedere sulla base dei progressi compiuti a Ginevra". Rubio dal canto suo ha assicurato che Washington vuole "porre fine al conflitto e creare un meccanismo che consenta all'Ucraina di essere indipendente e sovrana, di non avere mai più un'altra guerra e di creare un'enorme prosperità per il suo popolo". Gli Stati Uniti sperano che portare sul tavolo una serie di intese tra Washington e Kiev li aiuterà a fare progressi con il Cremlino.Tra i temi discussi a Miami anche un calendario per le elezioni in Ucraina. Nel primo piano presentato dagli Stati Uniti era previsto che Zelensky si dimettesse e indicesse le elezioni entro 100 giorni dalla fine della guerra. Ma questo potrebbe essere uno dei punti controversi sui cui a Ginevra non si è trovato un accordo.


IL DIALOGO DI ZELENSKY CON LA NATO

Nel frattempo, il presidente ucraino ha parlato con il segretario generale della Nato, Mark Rutte. "Parleremo ancora. Sono giorni importanti e molto può cambiare". Il leader di Kiev ha parlato anche con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Manteniamo il pieno coordinamento e sono grato per il supporto. Abbiamo discusso della situazione diplomatica e abbiamo una comprensione condivisa delle questioni chiave", ha sottolineato Zelensky. Nel dibattito di queste ore è entrato a gamba tesa anche Viktor Orban che ha invitato Kiev a fare concessioni alla Russia, descrivendo le cessioni territoriali come inevitabili. "La Russia manterrà il territorio negoziato in una conferenza di pace internazionale, e tutto ciò che si trova a ovest di quella linea costituirà il territorio dello Stato ucraino, che tornerà a esistere come Stato cuscinetto", ha detto il premier ungherese da sempre vicino a Mosca. "Più si ritarda la pace, più persone e territori l'Ucraina perderà". Secondo Orban, è tempo di abbandonare le illusioni e affrontare la realtà, come delineato nel piano americano originale.

Argomenti

Miami
Putin
Russia
Trump
Ucraina
Usa
Zelensky

