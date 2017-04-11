Colosseo, sfregia il muro e viene arrestato

Un turista dell'Ecuador ha inciso il nome della moglie e della figlia

Sfregio ai danni del Colosseo. Un turista dell'Ecuador di 55 anni ha inciso su uno dei pilastri il nome della moglie e della figlia. A notare la scena il personale della soprintendenza speciale del Colosseo addetto alla vigilanza che ha avvistato i carabinieri della stazione di piazza Dante in servizio nell'area davanti l'ingresso pedonale. L'uomo è stato denunciato a piede libero con l'accusa di danneggiamento aggravato su edifici d'interesse storico e artistico.

