Concerto straordinario nel Duomo di Milano per i 25 anni della Fondazione Francesca Rava: tra le ospiti, Arisa e Paola Turci

Maria Paola Raiola

01 ottobre 2025, ore 16:30

Da 25 anni la Fondazione Francesca Rava realizza progetti umanitari nelle aree di crisi, da Haiti a Gaza. Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione: "Stasera nel concerto al Duomo di Milano, si compone un mosaico d'amore"

Sul palco allestito nel Duomo di Milano, canteranno Amii Stewart, Arisa, Paola Turci, tre voci, tre storie, tre modi di portare la musica oltre le note. Insieme a loro i Cameristi della Scala per una serata piena di emozioni, dove la musica e l’arte incontrano il lavoro concreto di una Fondazione che, da 25 anni, è al fianco di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo.

Le parole di Mariavittoria Rava

"Questa serata è speciale: mai avremo potuto pensare o desiderare un luogo migliore come il Duomo di Milano, che è il luogo dove tutto è nato, per celebrare i 25 anni della Fondazione. Si è composto un mosaico d'amore per riuscire a realizzare questa serata", racconta così Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione- NPH Italia ETS, ai microfoni di RTL 102.5. Poi prosegue:"Due delle tre artiste che si esibiranno sul palco stasera, Paola Turci e Arisa, sono venuta ad Haiti,dove noi abbiamo un importante ospedale pediatrico, a vedere le condizioni di vita della popolazione, a vedere la povertà, perchè a tutt'oggi Haiti costituisce un olocausto silenzioso. Stasera il ricavato del concerto del Duomo sarà devoluto per l'ospedale pediatrico di Haiti. Oggi sappiamo dalle cronache di Gaza, dove, peraltro, la Fondazione ha diverse iniziative, con i suoi medici, con alcune panetterie ambulanti, grazie alle quali siamo riusciti a portare aiuto alla popolazione, devastata dalla guerra. Haiti, ricorda ancora Mariavittoria Rava, è un Paese talmente del quarto mondo che non viene neppure ricordato nelle cronache. Il nostro intervento ad Haiti ha dato nuovo impulso alle attività della Fondazione". Dopo il disastroso terremoto (il 12 gennaio 2010 un terremoto di magnitudo 7 colpì l'isola caraibica di Haiti, L'evento provocò gravissimi danni e più di 260mila vittime), sono nati anche altri progetti umanitari della Fondazione che è attiva nelle emergenze umanitarie nel resto del mondo e in Italia.

Tanti progetti

"Siamo una piccola media fondazione che però fa grandi progetti perché lavoriamo in squadra. Ad Haiti c'è l'ospedale pediatrico che assiste 80 mila bambini all'anno, per cui raccogliamo fondi stasera,  ma noi siamo impegnati in tutto il mondo e anche in Italia", ricorda ancora Mariavittoria Rava, spiegando che nel nostro Paese ci sono progetti nelle case famiglia, negli istituti penali minorili e nelle scuole. La Fondazione è intervenuta nel Centro Italia dopo il terremoto  del 2016. Questa sera ci saranno 80 giovani volontari, sottolinea ancora Rava, che saranno impegnati nell'organizzazione e nell'accoglienza al concerto. "La Fondazione è intitolata a mia sorella Francesca Rava, scomparsa 25 anni fa", conclude Mariavittoria,  "devo dire grazie a lei, vorrei averla con me, ma non è possibile. Evidentemente era un destino che mi ha messo su una strada diversa, che mi ha fatto conoscere persone meravigliose e che mi ha fatto comprendere il senso della vita".


Per sostenere i progetti della Fondazione e conoscerne i dettagli, questo l'indirizzo da digitare: Fondazione Francesca Rava NPH Italia ETS

