Confcommercio, gli italiani tagliano sulla spesa dei regali. Sangalli: "Va rafforzata soprattutto la domanda interna"

Analisi dei consumi di Natale e dell'utilizzo delle tredicesime a cura di Confcommercio



1.532 euro per famiglia. É questa la stima di Confcommercio consumi sul potenziale utilizzo delle tredicesime. Un minimo storico che non si ripresentava da 15 anni. A pesare sono le bollette, nonostante il volume della tredicesima netta sia in crescita di pari passo con la crescita dell'occupazione dipendente.

Altro fattore da non sottovalutare è sicuramente il Natale, iniziano i preparativi anche se i dati sembrerebbero mettere in guardia anche su questo fronte. Si stima che gli italiani spenderanno 6,7 miliardi di euro (rispetto ai 7,4 miliardi del 2021) per i regali e quindi una media di 157 euro pro capite, 540 per famiglia.

Le parole di Mariano Bella, direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio

Una spesa che si riduce un po' rispetto all'anno precedente, ma che "non desta segnali di particolare stress o preoccupazione", spiega il direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella. Quanto alla propensione a fare regali di Natale, il valore è decrescente dal 2015. Quest'anno passa da 41,1% del 2021 a 41,7%. Una crescita che "non è significativa. Ma si è arrestata la decrescita. Questo è positivo".