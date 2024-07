L’ Aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi

Il Mit ha fatto sapere che l'aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato alla memoria di Silvio Berlusconi. Lo ha stabilito l'ordinanza di Enac, che ha effetto immediato e con la seguente denominazione: Aeroporto internazionale Milano Malpensa - Silvio Berlusconi. La società di gestione Sea "provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione".

La figura di Silvio Berlusconi

L'intitolazione dell'Aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi è un omaggio a uno degli uomini più influenti della storia moderna italiana. Berlusconi, nato a Milano nel 1936, è stato un imprenditore di successo prima di entrare in politica, dove ha servito come Primo Ministro in diversi mandati dal 1994 al 2011. La sua eredità include riforme economiche, politiche e sociali che hanno modellato l'Italia contemporanea. Intitolare l'aeroporto a Berlusconi simboleggia il riconoscimento del suo impatto duraturo sul Paese.

Le reazioni dalla politica

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini esprime "grande soddisfazione" dopo aver annunciato l’intenzione di intitolare lo scalo all’ex leader di Forza Italia la scorsa settimana. Il Partito democratico ha appena depositato un’interrogazione rivolta proprio a Salvini. I Dem chiedono al ministro di ''chiarire quale procedura è stata seguita per l'intitolazione e quali siano le motivazioni per cui non sia stata rispettata la procedura prevista dalla legge 1188/1927, che richiede un periodo di 10 anni dalla morte della persona prima di intitolare un luogo pubblico''.

Storia dell'Aeroporto di Malpensa

L'Aeroporto di Malpensa, situato a circa 50 chilometri a nord-ovest di Milano, è il secondo aeroporto più trafficato d'Italia, dopo Fiumicino a Roma. Inaugurato nel 1948, Malpensa ha subito numerosi ampliamenti e ristrutturazioni per rispondere alle crescenti esigenze dei viaggiatori. Oggi, con due terminal principali, l'aeroporto serve milioni di passeggeri ogni anno, collegando l'Italia a centinaia di destinazioni in tutto il mondo.