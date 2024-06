Quattordicesime in arrivo, liquidità per 12 miliardi di euro Photo Credit: Fotogramma

Tutto pronto per l'arrivo delle quattordicesime. Le erogazioni avverranno tra la seconda metà di giugno e la prima di luglio. A beneficiarne saranno circa 8 milioni di lavoratori dipendenti italiani, che riceveranno la mensilità aggiuntiva. L'importo medio è di circa 1.500 euro, per un ammontare complessivo che sfiora quota 12 miliardi di euro. E' quanto emerge dalle stime di Confesercenti, sulla base di un sondaggio condotto da Ipsos svolto sui lavoratori dipendenti che percepiscono la quattordicesima.

Liquidità nelle tasche degli italiani: fondi destinati ai consumi

Un'iniezione di liquidità consistente, sottolinea Confesercenti, che per oltre la metà (6,4 miliardi di euro) sarà destinata a consumi. Il 95% di chi la riceve ha già pianificato come utilizzarla ed il 25% - uno su quattro - prevede di spenderla immediatamente tutta, appena ricevuta. Un po' di risparmio da ricostituire, qualche conto da saldare. Ma anche tanti piccoli desideri da realizzare, dalla moda alle vacanze, passando per la casa, indica la confederazione. Per i circa 4 milioni di dipendenti di terziario, distribuzione e servizi, si aggiunge l'una tantum prevista dai rinnovi dei contratti siglati a marzo: quasi 600 milioni di euro in più che verranno erogati a luglio.