"Faccio il calzolaio e vi spiego il motivo": Francesco Pierini, 26 enne di Andria, corona un sogno

Nell'epoca del "traffico digitale", Pierini è riuscito ad inseguire una vera passione trasformandola in lavoro. “I giovani non devono farsi influenzare dal giudizio sociale”, dice al telefono. Pierini, con un look che non passa inosservato, è il calzolaio più simpatico della Rete, anche per il suo appeal che viene notato immediatamente dal pubblico dei social.





IL RACCONTO DEL GIOVANE CALZOLAIO



La Puglia non vuole abbandonarla, fa parte della sua vita e del suo DNA. “Ho sempre deciso di vivere la mia vita come ho sempre sognato e questo mi aiuta soprattutto nei momenti difficili", racconta Pierini. "Da 3 generazioni siamo calzolaio ed ho voluto portare avanti questa passione", racconta a Rtl102.5. "La nostra bottega è aperta dal 1955". Pierini vuole aprire botteghe in tutta Italia: è determinato, sicuramente riuscirà nell'impresa.





L'ARTIGIANATO E' IN CRISI IN ITALIA?

In Italia, intanto, si contano sempre meno artigiani. Secondo gli ultimi dati, nel 2012 erano poco meno di 1.867.000 unità, nel 2023 si è registrato un crollo di quasi 410mila soggetti (-73mila solo nell’ultimo anno). Adesso, in totale, si contano 1.457.000 di artigiani come riporta il giornale QN. L'esempio di Francesco Pierini è virtuoso: il 26 enne ha rischiato sulla propria pelle aprendo una nuova attività lottando contro la burocrazia e la pressione fiscale che asfissia i piccoli e medi imprenditori.

Ma Pierini ha attinto tanto dalla propria esperienza lavorativa e formativa ed ha lanciato il suo brand, Pierini Maison. Ha girato il mondo e le sue creazioni sono arrivate persino a New York, dove ha portato in alto il nome della Puglia. Ora, però, vuole portare l'artigianato ovunque. Ed ha le idee chiare. Non è soltanto un calzolaio, ma uno stilista ed un modellista: un artigiano a tutto tondo. Che ama quello che fa. Da sempre.





Paolo Masella, ex concorrente del Grande Fratello, che dopo la parentesi in tv (tra gli applausi dei fan ed una pioggia di followers) ha deciso di tornare alle origini aprendo a Roma una macelleria. E qualche giorno fa, in diretta su Rtl102.5, ha raccontato: La storia di Pierini è simile a quella di, ex concorrente del Grande Fratello, che dopo la parentesi in tv (tra gli applausi dei fan ed una pioggia di followers) ha deciso di tornare alle origini aprendo a Roma una macelleria. E qualche giorno fa, in diretta su Rtl102.5, ha raccontato:





Sono cresciuto con la carne nel sangue: mio nonno faceva il macellaio, mio padre faceva il macellaio, io e mia sorella facciamo i macellai. Quindi è proprio una dinastia cresciuta in questo lavoro, io sono cresciuto con la carne tutti i giorni, so che non fa benissimo infatti cerco di alternare carne bianca e rossa

In questa macelleria voglio dare tutto me stesso e voglio portare il miglior prodotto possibile sia a livello di gusto, sia di benessere animale

"Ho coronato il mio sogno: fare il calzolaio". Al telefono risponde con una bella risata., 26 anni di Andria, è felice. E' al settimo cielo. Un ragazzo come tanti altri, semplice e stakanovista. Ha le idee chiare e non cerca il successo sui social o nei reality show come tantissimi altri coetanei. Vuole lavorare utilizzando le mani, proprio come un vero artigiano e dando continuità a quello che fa suo padre e che faceva suo nonno.