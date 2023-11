Conflitto in Medio Oriente, faccia a faccia tra Blinken e Nethanyau. Tajani: "Hezbollah dia un messaggio di pace"

Ancora in corso il faccia a faccia tra il premier israeliano Netanyahu e il segretario di stato Blinken: durante il colloquio Netanyahu ha mostrato alla controparte statunitense parti del film preparato dall’esercito sugli orrori e la strage compiuta da Hamas il 7 ottobre scorso. Per la diplomazia americana lo scopo dell’incontro è convincere Israele ad adottare pause umanitarie, in modo che aiuti possano arrivare nella Striscia di Gaza. La priorità è evitare che il conflitto si allarghi all’interno del Medio Oriente e incentivare il rilascio degli ostaggi trattenuti da Hamas. Nel pomeriggio di ieri si è tenuto invece un colloquio telefonico tra Papa Francesco e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen: la conferma è arrivata dalla stampa vaticana dopo le indiscrezioni circolate sui media palestinesi. Al centro della telefonata “gli ultimi sviluppi in Palestina, a Gaza, in Cisgiordania e Gerusalemme”: il leader palestinese ha ringraziato il Pontefice per gli sforzi volti a consolidare la pace nella ragione, sottolineando l’importanza delle richieste di cessate il fuoco del Vaticano.

L’APPELLO DI TAJANI: “HEZBOLLAH DIA MESSAGGIO DI PACE”

Alle 14 italiane è atteso il primo discorso dall’inizio del conflitto del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah: dalla Farnesina l’esortazione a ricercare la pace con “un appello alle massime autorità Hezbollah. L’Italia lavora per una de-escalation nel Medio Oriente e questo mio è un appello formale che lancio perché le autorità non gettino benzina sul fuoco e perché si impedisca un allargamento del conflitto ai paesi confinanti a partire dal Libano”, ha commentato Tajani. Intanto migliaia di persone stanno affluendo nelle piazze della periferia sud di Beirut per ascoltare le parole di Nasrallah.