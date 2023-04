Continua il cammino italiano in Europa: spazio a Roma, Juventus e Fiorentina

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Allegri ha ormai un unico tarlo: vincere l'Europa League per conquistare la Champions League nonostante tutto. Se la matematica non aiuta in campionato, soprattutto con i quindici punti di penalizzazione, alzare la Coppa potrebbe risolvere facilmente qualsiasi pratica. Però prima di fare pronostici e alimentare speranze, bisogna scendere in campo. Questa sera la Juventus sfiderà tra le mura amiche i portoghesi dello Sporting, squadra ostica che al momento è al quarto posto nella Primeira Liga. Allegri, con quasi tutta la rosa a disposizione, ha confermato la disponibilità di Vlahovic e Alex Sandro, che però partiranno dalla panchina. Convocato, ma non pronto per giocare titolare, anche Pogba. Out De Sciglio. Sarà quindi 3 - 5 - 2: il tandem d'attacco dovrebbe essere composto da Di Maria e Milik.

Una sfida che ha il sapore di una vendetta. Rivincita che sicuramente cercano gli olandesi, beffati lo scorso anno dallo Spcial One che conquistò la coppa di Conference League proprio contro il Feyenoord. Era il 25 maggio 2022 all'Arena Kombëtare di Tirana, in Albania. Mourinho cambia e perfeziona la formazione scesa in campo a Torino, senza stravolgere ulteriormente l'assetto. In attacco tornano Abraham e Pellegrini che completeranno il reparto offensivo con Dybala; in difesa c'è Ibanez.

Terminano le gare dei quarti di finale di andata di Champions League . I riflettori si accenderanno sullo stadio Maradona il 18 aprile alle 21 per Napoli - Milan, con i diavoli in vantaggio di una rete. Mentre l'Inter ospiterà il Benfica il 19 aprile alle 21 con un bottino importante di due reti di vantaggio. Oggi, però, bisogna guardare alle altre italiane che ci rappresenteranno in Europa tra Europa League e Conference League .

CONFERENCE LEAGUE

LECH POZNAN - FIORENTINA (21:00)

La Viola vuole tornare a dire la sua anche in Europa, vuole dimostrare di essere ritornata grande. Periodo brillante per Italiano che con il pari nell'ultimo turno di campionato ha visto sfumare la conquista della decima vittoria consecutiva. Ma adesso sguardo all'Europa, soprattutto sguardo al Lech Poznan, squadra che lo stesso tecnico della Fiorentina definisce: "Una squadra molto temibile soprattutto in casa, dove sono spinti sempre dai loro tifosi. L'obiettivo è quindi limitare i danni in trasferta per poi giocarsi il tutto per tutto al Franchi.

Dubbi sulla trequarti per Italiano, anche se alla fine dovrebbero essere confermati sia Ikonè che Gonzalez, con Brekalo ancora in panchina. Bonaventura i ballottaggio con Barak per il ruolo di trequartista. Davanti Cabral è favorito su Jovic, si rivede Amrabat. Assente lo squalificato Martinez Quarta: gioca Milenkovic.