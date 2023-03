Continuano i preparativi per l'incoronazione di re Carlo, benedetto l'olio a Gerusalemme. Mancano solo le pop star

Tradizione e ritualità si intrecciano nella storia della, in quella che è la monarchia costituzionale parlamentare delUn concetto ribadito dalla morte della regina. Evento che ha dato il via ad un susseguirsi di liturgie prestabilite dal protocollo reale. Alla morte dellaè subentrato il figlio, nuovo re d'Inghilterra, e la regina consorte. I due saranno incoronati ile anche in questa occasione ci saranno delle usanze da rispettare, una di queste ci porta direttamente a Gerusalemme.. Lo ha annunciatoin una nota. La cerimonia si è svolta ieri presso la Chiesa del Santo Sepolcro. Basato sugli stessi ingredienti dell'olio usato per l'incoronazione della reginanel 1953, l'olio trae origine da una formula "che è stata usata per centinaia di anni", ha aggiunto il palazzo. Si tratta di un mix unico di olio d'oliva, rosa profumata e fiori d'arancio, "profumato con oli essenziali", che comprende anche estratti di sesamo, gelsomino e cannella. L'olio, che servirà anche per ungere la regina consorte Camilla, è stato consacrato dal, e dall'

Mentre sui tradizionali preparativi non sembrano esserci grandi problemi, qualche imprevisto oltre manica lo stanno riscontrando per l'organizzazione del grande concerto che si terrà al Castello di Windsor, il giorno dopo l'incoronazione, il 7 maggio. Saranno diecimila i fortunati ai quali saranno regalati i biglietti. Quello che ancora scarseggia è il cast. Nonostante tutto lo sfarzo e lo splendore dell'evento, le celebrità di serie A non sembrano essere particolarmente interessate a cantare per il Re.

Secondo il Daily Mail, che cita fonti di palazzo, sia Adele che Ed Sheeran, due icone della musica britannica, avrebbero declinato l'invito. Elton John, amico personale della principessa Diana, era in cima alla lista del Re, ma sembra che anche lui non partecipi. Anche Harry Styles ha rifiutato e nemmeno le Spice Girls si riuniranno sul palco del Castello di Windsor dove forse potrebbero tornare insieme i Take That, ma, pare, senza Robbie Williams.