Nel Regno Unito catturato l’uomo che ha ucciso tre donne con la balestra

E' stato arrestato e trasportato in ospedale Kyle Clifford, l'uomo di 26 anni ricercato l'omicidio di tre donne, ammazzate a colpi di balestra, a Bushey nell'Hertfordshire, in Gran Bretagna. Si è conclusa con la cattura del killer la caccia all'uomo scattata dopo il ritrovamento dei corpi di Carol Hunt di 61 anni e delle sue due figlie, Louise e Hannah di 28 e 25 anni. Le tre donne erano la moglie e le due figlie di un commentatore radiofonico della Bbc. "A seguito di indagini approfondite, il sospetto è stato localizzato e nessun altro è ricercato in relazione alle indagini in questo momento", ha fatto sapere la polizia locale. Secondo il Daily Mail, Clifford era stato in passato sentimentalmente legato a Louise e avrebbe compiuto la strage familiare in preda a deliranti sentimenti di vendetta. Dopo essere penetrato nella residenza della famiglia, nella cittadina di Bushey, il killer ha prima legato le immobilizzato le donne e poi le ha ferite a morte in una sorta di macabra esecuzione. L'attacco è stato pianificato, ha spiegato ai giornalisti il sovrintendente della polizia locale. In Gran Bretagna si moltiplicano gli interrogativi sul possesso delle balestre, dove questo tipo di arma, pur non illegale, può essere portata in giro solo se in possesso di una autorizzazione motivata.