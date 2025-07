Scontro frontale sull’A4, il bilancio è di 4 morti e un ferito grave

Grave incidente stradale sull'autostrada Torino Milano tra Novara est e Marcallo Mesero, nei pressi della diramazione che porta all'aeroporto di Malpensa. Nello scontro tra due auto sono decedute quattro persone mentre una quinta, che ha riportato ferite profonde, sarebbe stata trasportata in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto stanno operando i sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La vettura che ha causato l’incidente, guidata da un 70enne, sarebbe entrata nell’A4 contromano. Le vittime sono l'anziano alla guida e tre persone dell'altro mezzo. Il tratto autostradale coinvolto è stato chiuso per consentire la messa in sicurezza. Una lunga coda si è creata tra le uscite Novara Est e Marcallo Mesero, in direzione Milano.

Una donna di 34 anni è morta e altre sei persone, tra cui un bambino di nove anni, sono rimaste ferite nello scontro verificatosi questa notte verso l'1,20 tra una utilitaria, condotta dalla vittima, e un furgone sulla statale 16 in direzione Brindisi, all'altezza dello svincolo per Mola di Bari. La vittima, originaria di Ortona, era incinta. L'uomo che si trovava in auto con lei, un 30enne, sta lottando tra la vita e la morte.

Un' ambulanza del 118 della Asl si è scontrata questa mattina in via Giulio Petroni a Bari con un suv. Un infermiere ha riportato un trauma cranio-facciale e distorsione del rachide lombo sacrale, una soccorritrice ha subito un trauma cranio facciale con lesione palpebrale e valida contusione del ginocchio. Anche il terzo operatore avrebbe riportato ferite.

Schianto nella notte a Pistoia, due automobili si sono scontrate frontalmente in via di Pieve a Celle. Il bilancio è di sei feriti, due dei quali in condizioni serie. Per estrarre i feriti incastrati tra le lamiere si è reso necessario il taglio della carrozzeria dei mezzi coinvolti.

Incidente stradale in provincia di Cuneo. Un'automobile è precipitata per oltre un centinaio di metri lungo una scarpata, sulla strada che collega le frazioni di Campiglione e Pellegrino. Vista la zona impervia, la Centrale Operativa 118 ha disposto l'intervento dell'elisoccorso e di una squadra a terra del Soccorso Alpino. Recuperate le due donne a bordo. Sono state trasportate in ospedale, una in codice verde, l'altra in codice rosso.





.