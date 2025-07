Addio ad Enrico Lucherini, il primo ad inventare il lavoro di addetto stampa delle star

ADDIO AD ENRICO LUCHERINI

Si è spento a Roma, a un soffio dai 93 anni, Enrico Lucherini, autentica leggenda della promozione cinematografica italiana. Figura chiave dietro le quinte del mondo dello spettacolo, Lucherini ha riscritto il ruolo dell'addetto stampa, trasformandolo in un’arte fatta di creatività, provocazione e grande senso dello show. Il suo nome è indissolubilmente legato alle carriere di icone come Sophia Loren, Claudia Cardinale e Gina Lollobrigida, ma anche a centinaia di episodi rimasti nella memoria collettiva del cinema italiano.

LA CARRIERA E LE FAMOSE "LUCHERINATE"

La sua è stata una vita vissuta al massimo, capace di trasformare ogni evento in una notizia e ogni personaggio in un fenomeno mediatico. La sua abilità di confezionare "notizie" – spesso frutto di sapiente invenzione – ha dato origine al neologismo “lucherinata”, entrato perfino nei vocabolari. Il regista Giuseppe Tornatore gli aveva dedicato una battuta rimasta famosa: “L’Alzheimer, quando vede Lucherini, scappa”. La carriera di Lucherini ha avuto inizio quasi per caso. Dopo un tentativo fallito di intraprendere gli studi in medicina per volere del padre, e una breve parentesi da attore, scoprì il suo talento per l’organizzazione e la comunicazione durante una tournée teatrale in Sud America. Da lì partì tutto: eventi, conferenze stampa, promozioni cinematografiche indimenticabili. Memorabile l’episodio del 1959, quando per il film "La notte brava" convinse le attrici a buttarsi in piscina a fine riprese, ottenendo la copertina dei giornali dell’epoca. Sapeva essere ironico, esuberante, generoso e allo stesso tempo temuto. Lucherini non si limitava a “vendere” i film, ma creava vere e proprie narrazioni attorno agli attori e alle attrici. "Ero un cane come attore, ma ho continuato a recitare nella vita", diceva con il suo consueto sarcasmo. Aveva un talento naturale per capire le dinamiche dello spettacolo, e anche se si lamentava dei cambiamenti introdotti dai social network, rimaneva uno degli ultimi grandi artigiani della comunicazione nel mondo del cinema.