Francia, il Fronte popolare: "In settimana il candidato premier", disfatta della destra di Marine Le Pen

È una vittoria che a pieno titolo può essere definita “a sorpresa” quella della gauche alle elezioni in Francia, che si aggiudica il secondo turno seppur senza raggiungere la maggioranza necessaria per governare. Sconfitta bruciante per la destra radicale di Marine Le Pen, data dai sondaggi come favorita, soprattutto dopo il risultato del primo turno. Il presidente francese Emmanuel Macron e la sua maggioranza uscente non sono crollati al secondo turno delle elezioni, com'era invece stato previsto. Il leader de La France Insoumise, Mélenchon, rivendica il governo: “Siamo pronti, Macron riconosca la sconfitta, ha il dovere di chiamare il Nuovo Fronte Popolare a governare”. Nessuno dei tre blocchi ha però i numeri necessari e c'è il rischio di una fase di instabilità. Ed è per questo che, all’indomani del voto, si fanno strada le ipotesi di un governo di coalizione o tecnico.

Fronte popolare: “In settimana il candidato premier”



L'alleanza di sinistra che ha vinto le elezioni legislative - pur senza maggioranza assoluta -, il Nuovo Fronte Popolare, deve "essere in grado di presentare entro la settimana una candidatura" alla carica di primo ministro. È quanto ha affermato questa mattina il segretario del Partito socialista, Olivier Faure. Il segretario di uno dei partiti che costituisce il Nuovo Fronte Popolare, ha assicurato che la scelta si farà "questa settimana" ed avverrà "per consenso, oppure ci sarà necessariamente un voto" delle diverse formazioni che costituiscono l'alleanza.





I risultati definitivi delle legislative

Questi i risultati definitivi delle legislative in Francia secondo i dati del ministero dell'Interno:

Nuovo Fronte Popolare: 182 seggi.

Ensemble (maggioranza di governo uscente): 168.

Rassemblement National: 143.

Républicains e diversi di destra: 60.