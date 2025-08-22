Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

22 agosto 2025, ore 15:30
Anas e Autostrade per l'Italia rmuovono la quasi totalità dei cantieri in questi giorni e fino a settembre, grande flusso per il rientro nelle grandi città
Al di là della presunta crisi, delle polemiche politiche sulle spiagge deserte , siamo al controesodo che interesserà in questo fine settimana circa 12 milioni di veicoli solo sulla rete Anas in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas il bollino rosso c’è già nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani, sabato 23 agosto, e nell'intera giornata di domenica 24: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Per il grande aumento dei flussi Anas - spiega un comunicato - ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l'83% di quelli attivi (1.672). Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.
Il colore prevalente è il rosso
Sulle autostrade bollino rosso sabato mattina per le partenze verso le vacanze, con traffico intenso già in queste ore per il rientro nelle grandi città, che diventerà da bollino rosso sabato e domenica.
