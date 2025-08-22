Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana

Controesodo già in atto, più di dodici milioni di veicoli stimati in movimento nel fine settimana Photo Credit: Ansa/

Redazione Web

22 agosto 2025, ore 15:30

Anas e Autostrade per l'Italia rmuovono la quasi totalità dei cantieri in questi giorni e fino a settembre, grande flusso per il rientro nelle grandi città

Al di là della presunta crisi, delle polemiche politiche sulle spiagge deserte , siamo al controesodo che interesserà in questo fine settimana circa 12 milioni di veicoli solo sulla rete Anas in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas il bollino rosso c’è già nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani, sabato 23 agosto, e nell'intera giornata di domenica 24: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura. Per il grande aumento dei flussi Anas - spiega un comunicato - ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino all'8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l'83% di quelli attivi (1.672). Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.


Il colore prevalente è il rosso

Sulle autostrade bollino rosso sabato mattina per le partenze verso le vacanze, con traffico intenso già in queste ore per il rientro nelle grandi città, che diventerà da bollino rosso sabato e domenica.


Anas
Autostrade
Coroesodo

  New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d'Italia "Il mio giorno preferito" di Eros Ramazzotti

  Il video di Stefano De Martino, lo showman è stato allertato da un follower

  Conference League: Tris Fiorentina, qualificazione ipotecata

  Leoncavallo: anticipato lo sgombero di via Watteau, era programmato per il nove settembre, era lì dal 1994

  Nella notte italiana è cominciata l'invasione israeliana di Gaza, mentre non si fermano i raid aerei

  Violentate dopo la discoteca a Milano, in manette un pr di alcuni locali della movida

  Maltempo, nubifragi al Centro Nord a causa di una perturbazione atlantica

  Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

  Maltempo: una vittima in SIciila, allerta arancione in Lombardia ed Emilia- Romagna, le temperature scendono

  Il cast stellare del Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5 con oltre 30 artisti, tutti in una serata show indimenticabile

Delitto di Garlasco, 18esimo anniversario con sorpresa,c'è stato un errore nei primi rilievi compiuti

La storia infinita dei processi per la morte di Chiara Poggi è destinata forse al prolungamento,il dna di ignoto 3 non ha nullla a che fare con l'omicidio

Una lunga giornata a Militello, per accompagnare il ritorno di Pippo Baudo alle origini, una folla di oltre 2000 persone lo ha accolto

I figli Alessandro e Tiziana hanno accompagnato con la storica segretaria Dina Minna il feretro alla tomba di famiglia, nell'omelia ricordato il suo impegno contro la mafia

Cede un'impalcatura, tre operai morti in un cantiere a Napoli

Un'altra persona è morta in un cantiere di Brescia schiacciata da un muletto