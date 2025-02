Coppa del Mondo di Sci, Dominik Paris conquista il terzo posto nel SuperG

SUPER PARIS A CRANS MONTANA

Dominik Paris torna sul podio nel SuperG di Crans Montana, conquistando il terzo posto con il tempo di 1'21"92. Davanti a lui, il padrone di casa Marco Odermatt trionfa in 1'21"53, ottenendo la sua 45ª vittoria in carriera e l’ottava della stagione. Secondo posto per il connazionale Alexis Monney, che chiude in 1'21"81. Ottima prova anche per Mattia Casse, che si piazza quinto, mentre Christof Innerhofer termina 12°. Paris continua a dimostrare la sua crescita costante in questa stagione, dopo aver sfiorato il podio a Wengen e ai Mondiali di Saalbach, dove ha perso due medaglie per un totale di soli 30 centesimi. Oggi, sulla pista svizzera, è stato l’unico capace di spezzare il dominio degli atleti di casa, piazzandosi a soli 39 centesimi dal fenomeno Odermatt e a 11 dal giovane Monney. Per il fuoriclasse della Val d’Ultimo si tratta del 48° podio in carriera (22 vittorie, 11 secondi posti e 15 terzi), a distanza di un anno dall’ultima volta, nel SuperG di Kvitfjell il 18 febbraio 2024.





LA GARA

Proprio in Norvegia si svolgeranno le prossime gare di velocità, su una pista particolarmente amata da Paris, che qui ha vinto quattro volte (tre in discesa e una in SuperG) e conquistato altri due podi. Anche Casse si mette in evidenza, chiudendo a 58 centesimi dal vincitore. Dopo il trionfo in Val Gardena a dicembre, l’azzurro ritrova il miglior stato di forma e sale al secondo posto nella classifica di specialità con 260 punti, dietro a Odermatt (441), ormai vicino a conquistare la coppa con due gare rimanenti. Grande prova anche per Innerhofer, che a 40 anni sfiora la top ten, mancando l’obiettivo per pochi centesimi. Il veterano altoatesino ottiene comunque il suo miglior risultato della stagione, pareggiando il piazzamento del SuperG di Kitzbühel, e dimostra di poter competere ancora ad alti livelli. Tra gli altri italiani, Florian Schieder chiude 23° a 1"44, mentre Matteo Franzoso è 30° a 1"57. Nicolò Molteni e Giovanni Franzoni restano fuori dalla zona punti, mentre Benjamin Alliod non completa la gara.