Coppa Italia. La Lazio batte il Milan e vola ai quarti di finale dove affronterà il Bologna

Si ferma la corsa del Milan in Coppa Italia. Ad eliminare la squadra di Allegri negli ottavi di finale una Lazio estremamente determinata e animata da un grande desiderio di rivalsa dopo la sconfitta di sabato scorso in campionato con rossoneri. A decidere il match, a dieci dal termine, una torsione di testa di Zaccagni sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un gol arrivato proprio mentre il Milan stava producendo il massimo sforzo per passare in vantaggio, con Leao però sciupone a pochi metri dalla porta avversaria. Una battuta d’arresto pesante per i rossoneri, che falliscono il solo obiettivo stagionale, campionato a parte. Festa grande all’Olimpico per una Lazio che tra mille difficoltà guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Bologna che nell’altro match del programma del giovedì ha vinto in rimonta, per 2 a 1, il derby con il Parma. Ospiti in vantaggio in avvio di gara con Benedyczak, pareggio dei rossoblù prima dell’intervallo con Rowe, gol qualificazione nel finale di gara con Castro (splendido colpo di testa). La squadra di Italiano può ancora difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Lazio e Bologna si aggiungono a Juventus, Atalanta, Inter e Napoli nel tabellone dei quarti di finale, che si completerà dopo gli ultimi due ottavi di finale: Roma-Torino si giocherà il 13 gennaio (chi vince affronterà l’Inter, Fiorentina-Como il 27 gennaio (la vincente sfiderà il Napoli. Oltre a Bologna-Lazio, già definito il quarto di finale tra Juventus e Atalanta. I quarti di finale si giocheranno tra la prima e la seconda settimana di febbraio, con gare di andata e ritorno.