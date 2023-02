Cospito, telefonata anonima al Resto del Carlino, a Bologna ci sarà un grave attentato

Indagini a tappeto dopo una telefonata anarchica al resto del Carlino. "A Bologna ci sara' un grave attentato, in relazione ai fatti di Cospito". Queste le parole pronunciate da una voce giovane e maschile durante la chiamata anonima, arrivata martedì al giornale. La Digos sta lavorando per rintracciare il luogo da cui è partita la telefonata che ha messo in allarme le forze dell’ordine. In redazione al Resto del Carlino è arrivata ieri anche una lettera minatoria contro il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Afredo Cospito, sottoposto al regime 41 bis e in sciopero della fame da ottobre per protestare contro il carcere duro, questa mattina ha parlato con il suo legale per oltre tre ore. L’anarchico, dietro la sbarre a Opera, ha ricevuto ieri anche la visita di un esponente di + Europa. E’ vigile reattivo e respira bene, ha riferito Michele Usuelli. Alfredo Cospito, lo ricordiamo è stato condannato per aver gambizzato nel 2012 l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi, e per avere piazzato due ordigni esplosivi fuori da una carema a Fossano, nel cuneese, nel 2006. Intanto, il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, ha inviato al ministero della Giustizia il parere sul caso di Alfredo Cospito. Nei giorni scorsi l'avvocato Flavio Rossi Albertini aveva presentato istanza di revoca del provvedimento nei confronti del suo assistito. Nulla è trapelato sul contenuto del parere.





Usuelli parla di Cospito dopo l'incontro dietro le sbarre

"Alfredo Cospito è focalizzato sulla battaglia per un 41bis più umano, tanto che ci teneva a specificare che ha paura che gli altri detenuti possano pensare che riceva trattamenti di favore in quanto noto. Aveva moltissimo questa preoccupazione". Così il consigliere regionale lombardo di +Europa/Radicali Michele Usuelli, dopo il colloquio avuto ieri con l’anarchico, attualmente detenuto nel carcere milanese di Opera, dopo il trasferimento dal penitenziario di Sassari. "Alfredo Cospito dice che, al momento, non c'è differenza tra Sassari e Opera per i suoi bisogni", ha aggiunto Usuelli. Dagli investigatori Cospito è considerato uno dei leader della Fai, la Federazione anarchica informale, movimento composto da vari gruppi dediti all'intimidazione armata rivoluzionaria e ritenuto dagli inquirenti un’ associazione per delinquere con finalità di terrorismo.