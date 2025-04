Costantino Della Gherardesca su RTL 102.5: “Questa sera le coppie correranno mixate e si giocheranno l’accesso in Nepal. Vedranno la vera Thailandia”

Costantino Della Gherardesca è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Angelo Baiguini e Carolina Rey, per presentare la settima puntata di Pechino Express – Sul tetto del mondo. Già in apertura tutti i viaggiatori perderanno i propri punti di riferimento principali: le coppie, infatti, verranno mischiate, e così facendo ogni concorrente viaggerà senza il proprio compagno d’avventura. Le nuove coppie mixate, sapientemente formate dal conduttore Costantino della Gherardesca col supporto complice dell’inviato speciale Fru, correranno assieme per buona parte dei 228 km che dividono la cittadina di Tha Ton dal traguardo di puntata Chiang Rai: un obiettivo fondamentale, perché qui le coppie ancora in gara metteranno in tasca il preziosissimo biglietto per il Nepal, terzo e ultimo Paese di questa straordinaria esperienza. Ai microfoni di RTL 102.5, Costantino Della Gherardesca ha raccontato: «Questa sera ci sarà lo scambio delle coppie, si corre mixati e si arriva al Libro Rosso mixati, in un luogo sorprendente. Le coppie arriveranno in un modo più che sorprendente e dovranno riunirsi prima di firmare il Libro Rosso, ci sarà tanta rabbia per alcuni. Faremo più di 200km in una parte della Thailandia che era noto come il “Triangolo D’oro”, al confine con la Birmania. Con questa tappa ci si gioca l’accesso in Nepal, il volo per l’Himalaya. Nell’ultimo tratto di Thailandia si vedranno la giungla, le “montagne”, tanti animali, la flora e la fauna: la Thailandia vera, non quella delle spiagge e dei turisti. Secondo me è molto affascinante per il programma e fa capire perché la Thailandia è il luogo numero 1 al mondo per il turismo». Le sei coppie ai nastri di partenza sono attese quindi da una tappa faticosissima e piena di colpi di scena: i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, le Sorelle Samanta e Debora Togni e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.





Cosa succederà questa sera?

Le coppie mixate dovranno di fatto ripartire da zero, cercando sinergie e complicità e testando la sintonia reciproca attraverso dinamiche di gioco che arrivati a questo punto della rotta sono sempre decisive. Per loro l’obiettivo sarà il Libro Rosso al villaggio di Baan Jator: al termine di un’estenuante salita con temperatura e umidità proibitive, i viaggiatori potranno firmarlo soltanto una volta arrivati entrambi i componenti della formazione originale. Il traguardo della settima tappa, in onda questa sera dalle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, è fissato a Chang Rai. Qui, dopo aver saltato sul Tappeto Rosso, due coppie si giocheranno la permanenza in gara in un ballottaggio che nessuno vorrà perdere, e la temutissima busta nera decreterà se la tappa è eliminatoria o meno. Chi conquisterà il biglietto più importante? E chi invece rischierà di tornare indietro a un solo passo dal Nepal?