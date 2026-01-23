Crans-Montana, dimessi dal Niguarda i primi due ragazzi ustionati. Bertolaso, "presto torneranno a scuola"

Una bella notizia dopo settimane di dolore e preoccupazione: due ragazzi, ustionati, sopravvissuti al rogo di Crans-Montana, sono stati dimessi dall'Ospedale Niguarda. Si tratta di due giovani di Milano, studenti di liceo, che possono finalmente tornare a casa. La conferma è arrivata dall’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, che in un punto stampa ha spiegato che i due erano arrivati al Niguarda rispettivamente il 1 gennaio, dall'ospedale di Sion e il 2 gennaio, dal presidio di Losanna.





PRESTO A SCUOLA

" ha detto Bertolaso, aggiungendo però che i medici ritengono che i due ragazzi potranno tornare a scuola entro un paio di settimane.ha sottolineato l'assessore





GLI ALTRI RICOVERATI

Intanto al Niguarda restano ricoverati altri otto pazienti. Tre si trovano in rianimazione. "" ha precisato Bertolaso, rimarcando che per loro medicazioni, controlli, interventi chirurgici di innesto della cute proseguono. Anche se i problemi respiratori. Cinque ragazzi restano invece al centro ustioni: sono coscienti e sono stati estubati. Un altro giovane si trova al Policlinico, centro di eccellenza per le problematiche di insufficienza respiratoria." ha concluso Bertolaso.