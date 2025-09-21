Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

Piu di sessanta città, riunite per celebrare un amato rito italiano, che fonde la socialità all’eccellenza della tavola: è il “Pranzo della domenica”, che oggi, 21 settembre, si è trasformato in un grande evento. Una vera e propria festa, promossa dai Ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, in collaborazione con Anci, a supporto della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità.

LE ISTITUZIONI

In campo anche istituzioni e volti noti, come a Roma, dove all’ombra del Colosseo, si sono riuniti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Ministri Alessandro Giuli e Francesco Lollobrigida. “La nostra cucina sono i cuochi, i ristoratori, i nostri agricoltori e pescatori, ma anche la poesia, l’arte, le nostre straordinarie bellezze a cui le nostre tradizioni alimentari sono intimamente legate” ha detto il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, raggiunto al telefono da RTL 102.5. “Oggi con il Pranzo della domenica in tantissimi comuni italiani si rende omaggio a un rito che unisce famiglie, amici e in un tempo di divisioni può tornare ad esaltare valori positivi” ha concluso Lollobrigida.

UNA CANDIDATURA POPOLARE

Ai fornelli, uno chef d’eccezione, Heinz Beck. Presenti anche Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, per rendere popolare una candidatura che potrebbe portare ad un riconoscimento non solo culturale ma anche strategico per il nostro Paese, visto che il valore della cucina italiana, nel mondo, è stimato in 251 miliardi di euro all’anno.