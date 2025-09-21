Cultura, nelle piazze italiane è arrivato il “Pranzo della Domenica"

21 settembre 2025, ore 17:36
L’iniziativa a supporto della candidatura della cucina italiana a patrimonio dell’umanità. A Roma presente anche la Premier Giorgia Meloni
Piu di sessanta città, riunite per celebrare un amato rito italiano, che fonde la socialità all’eccellenza della tavola: è il “Pranzo della domenica”, che oggi, 21 settembre, si è trasformato in un grande evento. Una vera e propria festa, promossa dai Ministeri dell’Agricoltura e della Cultura, in collaborazione con Anci, a supporto della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità.
LE ISTITUZIONI
In campo anche istituzioni e volti noti, come a Roma, dove all’ombra del Colosseo, si sono riuniti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i Ministri Alessandro Giuli e Francesco Lollobrigida. “La nostra cucina sono i cuochi, i ristoratori, i nostri agricoltori e pescatori, ma anche la poesia, l’arte, le nostre straordinarie bellezze a cui le nostre tradizioni alimentari sono intimamente legate” ha detto il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, raggiunto al telefono da RTL 102.5. “Oggi con il Pranzo della domenica in tantissimi comuni italiani si rende omaggio a un rito che unisce famiglie, amici e in un tempo di divisioni può tornare ad esaltare valori positivi” ha concluso Lollobrigida.
UNA CANDIDATURA POPOLARE
Ai fornelli, uno chef d’eccezione, Heinz Beck. Presenti anche Sabrina Ferilli e Paolo Bonolis, per rendere popolare una candidatura che potrebbe portare ad un riconoscimento non solo culturale ma anche strategico per il nostro Paese, visto che il valore della cucina italiana, nel mondo, è stimato in 251 miliardi di euro all’anno.
Argomenti
Gli ultimi articoli di Redazione Web
I libri più interessanti della settimana, tra “False illusioni”, “Verso Capo Horn”, “Sesso e bugie” e “L’ombra della sindone”
Un quartetto di storie come sempre variegato, tra nuovi capitoli di fortunate serie, viaggi all’insegna dell’avventura, piece teatrali d’autore e misteri tra sacro e profano
Regionali, Schlein (Partito Democratico) a Meloni (Fdi): "Vi batteremo". La replica: "E' un'ossessione"
Botta e risposta fra Dem e Fratelli d'Italia, ma non solo. La Segretaria del Partito Democratico agli alleati del cosiddetto campo largo: "Basta polemiche". Ma Giuseppe Conte, numero uno del Movimento Cinque Stelle, risponde così: "Non siamo cespugli"