Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema

Da Venezia alle sale: “Duse” di Pietro Marcello e “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi da oggi al cinema Photo Credit: Biennale Cinema

Mario Vai

18 settembre 2025, ore 16:30

I due film, applauditi in Concorso alla Mostra del Cinema e candidati nella rosa dei 24 titoli italiani in corsa per rappresentare l’Italia agli Oscar 2026, arrivano oggi sul grande schermo

Oggi arrivano nelle sale due film che hanno trovato spazio e attenzione all’ultima Mostra del Cinema di Venezia: “Duse”, nuovo lavoro di Pietro Marcello, e “Sotto le nuvole”, firmato da Gianfranco Rosi. Entrambi presentati in Concorso al Lido, hanno suscitato interesse tra pubblico e critica, con Rosi che si è distinto ottenendo anche il Premio Speciale della Giuria, a conferma della solidità del suo percorso nel cinema del reale.

Inoltre, entrambi, sono presenti nella lista dei 24 titoli che concorreranno alla designazione del film candidato a rappresentare l'Italia alla 98/a edizione dei Premi Oscar nella categoria del miglior film internazionale.

DUSE, LA TRAMA DEL FILM

Come suggerisce il titolo, il film di Pietro Marcello vede al centro della narrazione la Divina Eleonora Duse. L’attrice, che qui è interpretata magistralmente da Valeria Bruni Tedeschi, all’inizio della pellicola viene rappresentata come alla fine della sua leggendaria carriera. Ma, nei tempi feroci tra la Grande Guerra e l’ascesa del fascismo, la Divina sente un richiamo più forte di ogni rassegnazione e torna lì dove la sua vita è iniziata: sul palcoscenico.

Non è solo il desiderio di recitare a muoverla, ma un’urgenza profonda: la necessità di riaffermare sé stessa in un mondo che cambia inesorabilmente e che minaccia di toglierle tutto, persino l’indipendenza che ha conquistato con il lavoro di tutta una vita. Inaspettati rovesci finanziari la mettono di fronte a una scelta e così, ancora una volta, Eleonora sceglie il teatro come unico spazio di verità e di resistenza.

Con la sua arte come unica arma, sfida il tempo e il disincanto, trasformando ogni parola e ogni gesto in un atto rivoluzionario.

SOTTO LE NUVOLE, LA TRAMA DEL FILM

Tra il Golfo di Napoli e il Vesuvio, la terra trema, le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria. Le rovine sottostanti, le ville romane ormai subacquee, Pompei, Ercolano, raccontano un futuro che c’era, sepolto dal tempo. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite. Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato; da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita e senso a statue, frammenti, rovine.

Sono questi gli ingredienti, le immagini e gli appunti sparsi del nuovo film di Gianfranco Rosi che da oggi arriva nelle sale.

La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli, mentre, a Torre Annunziata, navi siriane scaricano grano ucraino. Una squadra di archeologi giapponesi scava da vent’anni Villa Augustea: raccoglie semi, ossa, storie di sedimenti. I turisti vanno per le rovine di Pompei, i devoti strisciano nel santuario della Madonna dell’Arco, gli ex voto e le cripte raccontano il credo di un mondo che sopravvive.

La terra intorno al Golfo è un’immensa macchina del tempo.


Argomenti

Cinema
Duse
Gianfranco Rosi
Mostra del Cinema di Venezia
Oscar 2026
Pietro Marcello
Sotto le nuvole

Gli ultimi articoli di Mario Vai

Mostra tutti
  • Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

    Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

  • La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

    La valle dei sorrisi, da oggi al cinema il nuovo horror di Paolo Strippoli: trama e recensione

  • Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

    Come si è comportata Hollywood al box office estivo? Ecco i numeri dei principali film usciti negli ultimi mesi

  • Addio a Robert Redford, protagonista e regista che ha segnato la storia del cinema

    Addio a Robert Redford, protagonista e regista che ha segnato la storia del cinema

  • Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

    Carlo Verdone: al via le riprese di Scuola di Seduzione, il nuovo film con Karla Sofía Gascón nel cast

  • Renato Zero accende il 2026 con un tour-evento: sei date a Roma e poi tutta l’Italia

    Renato Zero accende il 2026 con un tour-evento: sei date a Roma e poi tutta l’Italia

  • Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

    Incassi Cinema, "Demon Slayer: Infinity Castle" batte ogni record al suo debutto in tutto il mondo

  • Oscar 2026: I 24 film italiani in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film internazionale

    Oscar 2026: I 24 film italiani in corsa per rappresentare l’Italia nella categoria del miglior film internazionale

  • Emmy Award 2025, Adolescence porta a casa 6 statuette. The Pitt e The Studio sono le migliori serie dell’anno

    Emmy Award 2025, Adolescence porta a casa 6 statuette. The Pitt e The Studio sono le migliori serie dell’anno

  • La Voce di Hind Rajab: ecco la data d’uscita nelle sale del film che ha commosso la Mostra del Cinema

    La Voce di Hind Rajab: ecco la data d’uscita nelle sale del film che ha commosso la Mostra del Cinema

Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

Alpha di Julia Ducournau, da oggi nelle sale il film presentato in concorso al Festival di Cannes 2025: trama e recensione

È un racconto post-pandemico che si muove tra il dramma familiare e il body horror, in cui un virus trasforma lentamente le persone in pietra

82. Mostra del Cinema di Venezia: Di Stefano e Favino presentano “Il Maestro” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Di Stefano e Favino presentano “Il Maestro” a RTL 102.5

Nel corso di “Power Hits Estate 2025”, il regista e l’attore protagonista hanno presentato la pellicola fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

82. Mostra del Cinema di Venezia: Mona Fastvold e Amanda Seyfried presentano “The Testament of Ann Lee” a RTL 102.5

Nel corso di “Miseria e Nobiltà”, la regista e l’attrice protagonista hanno presentato la pellicola in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025