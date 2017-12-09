Daniele Bossari, L'autodistruzione è durata 6 anni

09 dicembre 2017, ore 07:00

Il vincitore del Grande Fratello Vip si racconta a Verissimo

Daniele Bossari, trionfatore di "Grande Fratello Vip" a Verissimo, parlando della sua vittoria al reality di Canale 5, ha detto: "All'inizio, quando me lo hanno proposto ho subito detto di no perché pensavo di non riuscire a farlo. Poi ci sono state due persone che mi hanno convinto, Filippa e, soprattutto, ha insistito una persona che ora non c’è più, ed è proprio scomparsa mentre ero nella casa. Questa persona – prosegue Daniele – è il mio agente Franchino (Tuzio ndr). Dal momento in cui mi hanno comunicato che era scomparso ho avuto una forza incredibile, come se fosse lui a darmela. Credo che mi abbia protetto. Dedico a Franchino tutta questa esperienza".
Daniele nei mesi trascorsi nella casa ha raccontato di un suo periodo molto lungo e buio che lo aveva portato ad isolarsi da tutti. A Verissimo confida: “Il periodo di autodistruzione è durato 6 anni. Ero vulnerabile agli attacchi. Non volevo più rispondere al telefono e se non rispondi, prima o poi la gente non ti chiama più. Per la depressione mi sono rifugiato nell’alcol. Bere – aggiunge – mi dava l’opportunità di sciogliere questa sofferenza. Ero sempre annebbiato".

A Silvia Toffanin che gli chiede quale sia stato il momento più basso prima della risalita, risponde: "E' successo prima di quest’estate. Una mattina mi sono guardato allo specchio dopo una notte di pianto e dopo l’ennesimo attacco di panico. Lì mi sono detto ‘cosa stai facendo?’. Da quel momento – chiosa – è iniziata la risalita e Filippa e nostra figlia Stella mi hanno ripreso per mano e accompagnato in questo percorso”.

Proprio su Filippa, che nella penultima puntata del reality ha ricevuto in diretta nazionale da Daniele la proposta di matrimonio, il conduttore dice: “Lei ha dovuto sopportare tanto. Filippa ha avuto la pazienza e la forza di lasciarmi libero, aiutandomi però con tutte le sue forze. Ora ci siamo riuniti, rifusi. Fortunatamente questa è una storia a lieto fine”.

