New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “King Of The Jungle” dei Club Dogo, “Dea Saffica” di Gaia, “Paradiso” de La Rappresentante di Lista, “Discoteche abbandonate” di Max Pezzali e “Luna Piena” dei Negramaro

CLUB DOGO DA OGGI IN ROTAZIONE RADIOFONICA CON “KING OF THE JUNGLE”

Dopo le dieci date al Mediolanum Forum di Milano e in attesa del concerto a San Siro e dei quattro appuntamenti estivi nei festival, i Club Dogo tornano in radio con “King Of The Jungle”. Fin dalla sua uscita, il brano è stato uno dei più amati dai fan dei Club Dogo, che ne apprezzano il sapore estivo e il mood, oltre alla ricercatezza delle influenze giamaicane. “King of the Jungle” è un omaggio di Gué, Jake La Furia e Don Joe a uno dei primissimi brani dei Club Dogo, “Note Killer”, tratto dal loro leggendario debutto “Mi Fist” del 2003. Pur non essendo mai stata una delle canzoni più conosciute dal grande pubblico, negli anni “Note Killer” si è trasformata in una traccia di culto per i veri appassionati, tanto che due settimane fa, ventun anni dopo la sua uscita, è stata certificata oro.

GAIA: DA OGGI IN RADIO “DEA SAFFICA”

Da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5, “Dea Saffica” è il nuovo singolo di Gaia. Scritto da Gaia stessa e prodotto da Bias, “Dea Saffica” è un brano che nasce per celebrare le donne: il titolo, infatti, è un’ode all’universo femminile e, con un sound forte e tagliente dalle melodie ipnotiche, vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e, inevitabilmente, perfetta così. “Dea Saffica” è il manifesto di Gaia per mettere in risalto i valori della Donna come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere. La femminilità è anche creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura a ciò che l’Universo offre.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: “PARADISO” È IL NUOVO SINGOLO IN USCITA

Nuova musica per La Rappresentante Di Lista: il progetto della cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e del polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina torna con il brano “Paradiso”, opening track di un 2024 che la band annuncia ricco di musica. Scritta tra Brooklyn (dove la band ha incontrato il chitarrista Kit Conway) e in una session con Antonio Di Martino e registrata tra gli Indigo Studios di Palermo, luogo d’elezione della band, e lo Studio 13 che Damon Albarn ha fondato a Londra, “Paradiso” è un viaggio che ripercorre con decisione questo tracciato iniziato 13 anni fa. LRDL è musica collettiva e alternativa, è rappresentazione del ruolo che la voce femminile può avere all’interno di questo ambito: “Paradiso” è un brano che esplode per raccontare la forza, talvolta l’impatto, altre volte gli effetti e il peso delle relazioni sulle nostre stesse vite, sulla nostra emotività attraversando fiumi, costruendo ponti, incontrando e affermando resistenze. Lo fa con sonorità che richiamano il rock degli anni ‘90, i nostri anni.

MAX PEZZALI TORNA IN RADIO CON IL NUOVO SINGOLO “DISCOTECHE ABBANDONATE”

A distanza di 4 anni dal suo ultimo lavoro discografico e dopo straordinari successi dal vivo, Max Pezzali torna con un brano inedito. “Discoteche abbandonate”, scritto con Jacopo Ettorre e prodotto da Michele Canova, è il nuovo singolo, da questa settimana in rotazione come New Hit su RTL 102.5. Il brano nasce pensando al fenomeno delle discoteche abbandonate, un “cimitero” di luoghi culto che negli anni ha ispirato libri e mostre in tutta Italia. La discoteca, da sempre centro di aggregazione, divertimento ed eccessi ma anche di sperimentazione, innovazione, controcultura e libertà, diventa lo sfondo delle storie raccontate da Max nelle sue canzoni che per la prima volta, con la sua penna nostalgica, si volta indietro evocandone i ricordi.

I NEGRAMARO TORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “LUNA PIENA”

I Negramaro tornano su RTL 102.5 con un nuovo singolo: “Luna Piena”. Il brano, prodotto da Simonetta, è un ritorno alle grandi hit cariche di energia, freschezza e voglia di ballare. La band, dopo la partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “Ricominciamo Tutto”, è stata a Berlino nel mese di marzo per registrare il nuovo album negli Hansa Studios. La band si prepara, a breve, ad un importante ritorno al live, in un tour evento negli stadi, prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Friends & Partners, che li vedrà esibirsi il 15 giugno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il 18 giugno al Blueenergy Stadium Stadio Friuli di Udine, il 22 giugno allo Stadio San Siro di Milano, il 3 luglio allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari.