Angelina Mango: il primo disco ufficiale in uscita il 31 maggio

UNA SORPRESA DURANTE LO SHOW

Ieri sera, 17 aprile 2024, Angelina Mango ha tenuto il primo live del suo tour. Alla data milanese è stato dato il nome “Pare una pazzia” . Il concerto in uno dei locali più influenti di Milano, il Fabrique, dove Angelina ha regalato ai fan una serata indimenticabile a ritmo dei suoi pezzi più famosi. Tra “La noia”, brano che le ha permesso di vincere Sanremo, “Ci pensiamo domani” e “Che T’o Dico A Fa’”, la giovane artista si è cimentata anche in un breve dj-set e, a sorpresa, ha dichiarato: “Ho una cosa da dirvi, il 31 maggio esce il mio nuovo disco, Poké melodrama”. Entusiasta la reazione del suo pubblico. Poco dopo, anche sui social è stata postata la notizia, con copertina dell’album, data di uscita e link per pre-ordinarlo. Il disco sarà composto da 14 tracce.

UNA CARRIERA IN ASCESA

Angelina Mango, fin da piccola appassionata di musica, ha raggiunto il successo nel 2023, tramite la partecipazione al talent show “Amici di Maria De Filippi”, che l’ha vista vincere il primo posto nella categoria “Canto”. Dopo i successi estivi ed il trionfo alla 74ª edizione di Sanremo, la cantante si sta preparando a partecipare e a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si terrà a Malmö, in Svezia, da martedì 7 a sabato 11 maggio.

IL PROSSIMO TOUR

Terminato il tour autunnale 2023 “Voglia di vivere”, sono già in vendita i biglietti per la prossima tournée “Nei club 2024”, che prevede 11 eventi a ottobre in diverse zone d’Italia, tra cui Roma, Napoli, Molfetta, Nonantola, Firenze, Padova, Venaria Reale e Milano, dove la cantante continuerà a sorprendere i suoi fan con l'energia e la passione che la contraddistinguono.