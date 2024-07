New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Stanza 107” di Chiello, “Woman’s World” di Katy Perry e “A Bar Song (Tipsy)” di Shaboozey

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

CHIELLO: 'STANZA 107', CHIELLO TORNA PER RACCONTARCI UNA STORIA ROMANTICA E FEROCE

Attesa, riflessione e sofferenza. Sentirsi sull’orlo di un burrone emotivo, con la sensazione di precipitare nel vuoto, come se si fosse interrotta ogni tipo di connessione con la realtà. La musica di Chiello non lascia scampo e il suo racconto riprende e riparte da un luogo ben preciso: “Stanza 107” (Island Records / Universal Music Italia), il suo nuovo singolo in radio. In questa stanza, Chiello riflette su errori e delusioni, esprimendo una rabbia intensa ma contenuta, quasi prigioniera di sé stessa. Si sente intrappolato, in grado di percepire la bellezza del mondo esterno, ma incapace di toccarla. Il testo è in netta contrapposizione con la musica, che travolge l’ascoltatore in una danza intrisa di dolore pop rock, nata per raccontarci una lotta interiore senza fine, come quella di un “cane strampalato che rincorre la sua coda”.

KATY PERRY: “WOMAN’S WORLD” È IL PRIMO SINGOLO ESTRATTO DAL SUO NUOVO ALBUM D’INEDITI “143”

La superstar globale Katy Perry ha annunciato l’uscita del suo nuovo album di inediti “143”, in uscita il prossimo 20 settembre su etichetta Capitol Records/Universal Music Italia. Questa nuova pubblicazione, che arriva a quattro anni dal precedente disco, dà il via ad una nuova entusiasmante era della carriera della cantautrice americana che parlando del titolo del disco ha dichiarato: "Ho deciso di creare un album dance-pop audace, esuberante e celebrativo con la simbolica espressione numerica 143 dell'amore come messaggio principale”. Il risultato è un ritorno sexy e coraggioso, perfetto per una musicista poliedrica come Katy Perry, un lavoro ricco di inni pop motivanti e provocatori che i fan hanno imparato ad amare, un album con molto cuore e molti BPM. Ad anticipare la pubblicazione del disco arriva domani in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica “Woman’s World”, una potente celebrazione della femminilità in tutte le sue forme. Katy ha scritto il brano con la cantautrice Chloe Angelides e i produttori Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph e Rocco Did It Again!

SHABOOZEY: IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5 ‘A BAR SONG (TIPSY)’

“A Bar Song (Tipsy)” è una hit annunciata, adorata da critica e pubblico sin dalla sua uscita e che ha velocemente raggiunto i primi posti delle classifiche dei singoli e virali di tutto il mondo. Il brano è il quarto singolo estratto dal suo nuovo e atteso album ‘Where I’ve Been, not Where I’m Going’, in uscita il 31 Maggio per Empire. ‘A Bar Song (Tipsy)’ è stata scritta da Shaboozey e si basa su un riff e una base tipicamente country, mentre l'artista imposta la sua voce fluida su un ritmo allegro retto da una favolosa chitarra acustica folk. “Adoro come è venuta fuori – racconta Shaboozey - perché è una miscela dei generi che preferisco. È una canzone che volevo la gente ascoltasse per divertirsi, festeggiare e cantare a voce alta.”