New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “FRANCESCA” di Francesca Michielin, “LATINA FOREVA” di Karol G, “victoria’s secret” di Rose Villain ft. Tony Effe e “SERENATA” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

FRANCESCA MICHIELIN: “FRANCESCA”

"FRANCESCA" è il nuovo singolo di Francesca Michielin, che da oggi entra in rotazione su RTL 102.5. Scritto dalla stessa Francesca in collaborazione con Galea (al secolo Claudia Guaglione), Kaput (Antonio Caputo) e Francesco "Katoo" Catitti - che ne ha curato anche la produzione - Francesca “segna per me un nuovo inizio, un passo importante verso la riscoperta di me stessa. Sono in questo viaggio da quando avevo 16 anni e in tutto questo tempo ho cambiato pelle mille volte. Ma oggi sento il bisogno profondo di fermarmi e chiedermi chi voglio davvero essere come artista. Voglio essere autentica, sincera con chi mi ascolta e soprattutto con me stessa” racconta la cantautrice. Il brano parla della scelta di allontanarsi da ciò che ci fa sentire fuori posto e tornare in un luogo sicuro nel tentativo di cercarsi e cercare di capirsi. Un grido che sprigiona la consapevolezza di essere divisi tra due mondi: ciò che si vorrebbe essere e quello che, in qualche modo, si deve essere. "FRANCESCA" è un brano che viaggia tra intense e definite venature pop rock. Suona esattamente come deve e ci presenta una Michielin ancora più vera, incisiva, che ci entra nella testa e ci resta, senza dover più chiedere il permesso.





KAROL G: “LATINA FOREVA”

Dopo il successo mondiale di "Si Antes Te Hubiera Conocido", la superstar mondiale Karol G torna con il nuovo attesissimo singolo “LATINA FOREVA”, che da questa settimana entra in alta rotazione sulla prima radio d’Italia. Accompagnato da un beat che rimanda alle canzoni pop e reggaeton di inizio anni ‘2000, "LATINA FOREVA" è più di una semplice canzone: è una celebrazione del potere delle donne latine, dell’orgoglio per la propria appartenenza e della bellezza per la diversità culturale. Fin dalla prima nota la canzone mette in luce lo stile di Karol G e la sua fierezza nell’amore per le proprie origini. È un brano divertente, potente, fatto per far ballare il mondo. Il nuovo singolo arriva dopo il successo del documentario Netflix su Karol G, “Tomorrow was Beautiful”.





ROSE VILLAIN E TONY EFFE COLLABORANO IN “VICTORIA’S SECRET”

Da oggi, entra in rotazione su RTL 102.5, "victoria's secret", il nuovo attesissimo singolo di Rose Villain insieme a Tony Effe. Era già nell’aria, tra spoiler, indizi e anticipazioni sui social, e ieri è arrivata finalmente la conferma ufficiale. In “victoria’s secret”, l’ascoltatore viene immerso in una narrazione avvolgente fatta di passione, desiderio e vulnerabilità. Il brano colpisce per la sua atmosfera seducente in cui le voci dei due artisti si rincorrono e si intrecciano, dando vita a un’alchimia potente e irresistibile. Dopo “Michelle Pfeiffer” e “BALENCIAGA”, con questo nuovo brano, Rose Villain e Tony Effe confermano la loro capacità di sorprendere e coinvolgere, dimostrando ancora una volta di essere tra i protagonisti più solidi e magnetici dell’attuale panorama musicale italiano.





SERENA BRANCALE E ALESSANDRA AMOROSO INSIEME IN “SERENATA”

Dopo aver incantato il pubblico sul palco del Festival di Sanremo con una straordinaria versione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys nella serata delle cover, Serena Brancale torna a unire la sua voce a quella di Alessandra Amoroso nel nuovo singolo “Serenata”, che da oggi entra in alta rotazione su RTL 102.5. “Serenata” è una canzone travolgente, che fonde ritmo, emozione e tradizione reinterpretata in una chiave unica. Il brano, dal sapore popolare ma dall’anima sofisticata, riflette l’identità musicale delle artiste, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki, trasformando “Serenata” in una vera e propria danza collettiva: una festa condivisa, travolgente e corale. Le due artiste danno vita a un incontro sonoro che conquista fin dal primo ascolto, mescolando eleganza e immediatezza, leggerezza e profondità.