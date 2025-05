I Negramaro a RTL 102.5: “È sempre più difficile decidere il metodo di selezione dei brani per i live, ma da un lato è una cosa bellissima avere un repertorio del genere. I nostri live sono come un viaggio”

I Negramaro sono stati ospiti di RTL 102.5, in compagnia di Matteo Campese e La Zac, per presentare “Negramaro Palasport 2025”, il nuovo tour che segna ritorno live della band nei palasport. Protagonisti di un lungo piano sequenza musicale che arriva senza stacchi ad oggi, i Negramaro incarnano non solo una storia artistica unica, ma soprattutto la storia di un’amicizia ventennale che nasce nei primissimi anni zero sui banchi dell’università e cresce, anche grazie all’intuito di Caterina Caselli che li ha scoperti e voluti con sé fin dagli esordi, come una grande famiglia allargata. Sei artisti che hanno marchiato a fuoco gli ultimi vent’anni della musica italiana attraverso canzoni divenute ormai cult. Dall’omonimo album uscito nel 2003 fino all’ultimo disco di studio “Contatto”, il loro è un percorso ricco di record e certificazioni multiplatino con 8 album di studio, 1 album live, 1 greatest hits, 2 docu-film. Ai microfoni di RTL 102.5, i Negramaro hanno raccontato: «Siamo insieme dal 2000 quest’anno sono vent’anni di “Mentre tutto scorre”. Questa canzone, insieme a “Estate” sono immancabili nel tour. La cosa più bella e drammatica è che più passano gli anni, più i successi crescono però hai a che fare con un repertorio di più di vent’anni di canzoni. Da un lato è bellissimo, ma il dramma e dover decidere il metodo di selezione dei brani per i live. Ci sono tante canzoni che poi a un certo punto nei live ci diciamo “Ma perché questa non l’abbiamo messa? Perché non ci abbiamo pensato?”. Ci sono stati periodi di “incoscienza” nella scelta dei brani, ma che servono tantissimo, perché abbiamo sperimentato da tanti punti di vista. Chi viene ai nostri live sa che viene a vedere una sorta di film sonorizzato e sceneggiato, è un bel viaggio. Tutto serve a creare il presente della tua musica e un bel rapporto con il pubblico. È comunque bellissimo che sia diventato così difficile scegliere. Il tour si avvicina quindi dobbiamo iniziare a selezionare, ma siamo pronti a entrare in sala prove».





LE DATE DEL TOUR

Si parte il 27 settembre 2025 dal Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) e si prosegue con Unipol Forum di Milano il 3 ottobre, il 7 all’Unipol Arena di Bologna, il 10 all’Inalpi Arena di Torino, il 12 al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 14 al Palasele di Eboli (SA), il 17, 18 e 19 un triplo appuntamento al Palaflorio di Bari e ancora una tripla al Pala Rescifina di Messina il 23, 24 e 25. A chiudere il tour la data del 29 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.