Oggi, giovedì 20 giugno, ultima data del tour di Vasco Rossi a Milano, e il Blasco annuncia nuove date per il 2025

Sette concerti per sette serate da tutto esaurito per Vasco Rossi a Milano. Questa sera l’ultima data del tour del Blasco a Milano, una serie di concerti per oltre 400.000 fan, che sera dopo sera hanno esultato e cantato le canzoni che hanno reso immortale il cantante di Zocca e, prima di proseguire con le quattro date di Bari: 25, 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola, Vasco Rossi presenta le date dei suoi concerti per il 2025. Ben dodici imperdibili appuntamenti su e giù per l’Italia, per accontentare quei fan che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti per le date di questa serie di performance del “Vasco”. Si parte da Torino per proseguire a Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma. I biglietti per il “Vasco Live 2025” saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan. Poi per tutti gli altri.





Queste la date del “Vasco Live 2025”

Il “Vasco Live 2025” prenderà il via il 31 Maggio e 1 Giugno dallo Stadio Olimpico di Torino, quindi Vasco Rossi suonerà a Firenze, Visarno Arena il 5 e 6 Giugno. Tappa a Bologna, Stadio Dall'Ara, 11 e 12 Giugno. Sarà poi la volta di Napoli, il 16 e 17 Giugno allo Stadio Diego Armando Maradona. Anche i fan siciliani di Vasco Rossi potranno vederlo dal vivo a Messina, allo Stadio San Filippo il 21 e 22 Giugno. Infine il 27 e 28 Giugno allo Stadio Olimpico di Roma.





Il video remix di Bollicine

Tra le canzoni in scaletta nel tour 2024 di Vasco Rossi c’è anche il Remix di “Bollicine”, lo storico brano uscito il 14 aprile 1983, da oggi diventa anche un esclusivo video. Ispirato alla scenografia originale del tour di Vasco del 1983. è una creazione in motion graphic che combina le immagini proiettate nel tour di 41 anni fa, con la tecnologia moderna, immergendosi però del tutto nell'estetica dell'epoca.