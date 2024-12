Danilo messo fuori rosa dalla Juventus, il capitano bianconero rompe il silenzio

"Peace of mind", che in italiano significa "tranquillità", "pace dei sensi". Lo ha scritto su Instagram il capitano della Juventus Danilo.

Un post significativo, che arriva poche ore dopo la decisione del club bianconero di mettere il difensore brasiliano fuori rosa.

Danilo non è stato convocato per la sfida di Supercoppa italiana che la Juventus giocherà in Arabia Saudita venerdì sera. Si tratta della semifinale, alla quale seguirà l'eventuale finale fissata per lunedì 6 gennaio.

Il capitano della Signora sembra ormai sempre più vicino al trasferimento nel corso del mercato invernale, che inizierà giovedì 2 gennaio 2025 e terminerà lunedì 3 febbraio a mezzanotte.

Cosa ha scritto Danilo su Instagram

Danilo ha pubblicato su Instagram una galleria composta da tre fotografie: in una è ritratto a petto nudo in montagna in mezzo alla neve, nella seconda c'è un

messaggio motivazionale con scritto "Resetta, riparti, rifocalizzati", nella terza un suo autografo datato 29 dicembre 2024 e il messaggio "Forza Juve" su carta intestata del J Hotel

Danilo, il futuro tra Napoli e Milan

Il calciatore, che in questa stagione con la maglia bianconera ha collezionato 12 presenze in campionato e 4 in Champions League, potrebbe passare al Napoli, dove mister Antonio Conte lo vorrebbe per rinforzare la rosa azzurra aggiungendo alla compagine un importante quota di esperienza e di personalità.

Danilo interesserebbe anche al nuovo Milan di Sérgio Conceição. Secondo indiscrezioni di stampa, potrebbe definirsi uno scambio con Tomori, difensore che la Juventus apprezzerebbe, a maggior ragione dopo la fortunata operazione Kalulu effettuata in estate.

Supercoppa italiana 2025, il meccanismo

Anche per questa edizione, al via ufficialmente giovedì 2 gennaio, è stato confermato il format della Supercoppa che prevede una Final Four, con tre match, due semifinali e la finale.

L’Inter campione d’Italia sfiderà l’Atalanta (finalista della scorsa Coppa Italia) e la Juventus, che ha alzato al cielo la Coppa Italia, affronterà il Milan, arrivato secondo nello scorso campionato.

Chi vince, accederà alla finale, in programma lunedì 6 gennaio 2025, alle ore 20.00.

Le gare si disputeranno a Riyad, nel modernissimo ‘Al-Awwal Park Stadium’.