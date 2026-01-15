Demumu, boom dell’app cinese per segnalare di essere vivi

Si chiama Demumu l’applicazione che in questi giorni sta suscitando molto scalpore in Cina. La sua funzione è molto semplice e intuitiva ma di grande impatto. Una volta al giorno l’utente deve premere un grosso bottone verde sullo schermo. Se non lo fa entro 48 ore l’app invia automaticamente un allarme al contatto di emergenza designato, un familiare o un amico. L’obiettivo è quello di avere un controllo costante, ma anche di avere una garanzia minima di sicurezza per chi vive da solo. Il 25 giugno scorso, la società Moonscape Technologies ha sviluppato questa applicazione soprattutto per i giovani che vivono da soli a causa del lavoro o dello studio.

Il punto di vista dei cittadini cinesi

Una testimonianza simbolo di questa applicazione è quella di Hilson, 38 anni che lavora a Pechino lontano dalla moglie e il figlio: ha designato sua moglie “sentinella”. Demumu infatti, ha suscitato un intenso dibattito sulla condizione mentale dovuta alla solitudine in cui sono costretti a vivere degli abitanti cinesi. Dietro al successo dell’app infatti si aggiungono diversi commenti sui social media che hanno dichiarato di “percepire una profonda solitudine” sottolineando come la solida struttura familiare che per anni ha contraddistinto la cultura cinese si sia lentamente sfaldata nel tempo. Secondo il Global Times, entro il 2030 la Cina potrebbe contare fino a 200 milioni di nuclei familiari formati da una sola persona. Su Reddit decine di utenti di altre nazionalità sostengono la difficoltà di costruire relazioni sane e durature. Secondo alcuni, questa applicazione può aiutare le persone più sole a sentire che da qualche parte c’è qualcuno che si preoccupa di loro.

Il successo di Demumu

Demumu ha scalato le classifiche delle app in Australia, Stati Uniti, Singapore, Hong Kong e Spagna. Questo successo ha portato gli sviluppatori della società ad allargare le funzionalità dell’applicazione. Il nome originario , che significa letteralmente “sei morto?” ha suscitato molto scalpore, infatti la società lo ha cambiato in Demumu.



