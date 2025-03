Disney, dall’annuncio di “Coco 2” alle prime indiscrezioni su “Avatar 3”. Ecco cosa ha detto il CEO Bob Iger

Nelle scorse ore, in Casa Disney, si è tenuta la consueta assemblea annuale degli azionisti dove, il CEO dell’azienda Bob Iger, ha avuto modo anche di lanciare nuovi progetti e svelare i piani che lo studio ha in mente per il futuro. Mentre proprio in questi giorni viene lanciato il nuovo film della scuderia, il remake live action di “Biancaneve”, la Disney ha sganciato una notizia che è diventata virale in pochissime ore.









COCO 2 NEL 2029, “UMORISMO, AZIONE E AVVENTURA”

Disney e Pixar stanno lavorando su “Coco 2”, il sequel del film vincitore del premio Oscar nel 2017. Iger ha dichiarato: "Anche se il film è nelle fasi iniziali, sappiamo che sarà ricco di umorismo, emozione e avventura. Non vediamo l'ora di condividere di più molto presto." L'uscita della pellicola sarebbe prevista nei cinema per il 2029.

Per la realizzazione del nuovo film, si riunisce il team dell’originale, tra cui il regista premio Oscar Lee Unkrich e il co-regista Adrian Molina. Il premio Oscar Mark Nielsen (Toy Story 4, Inside Out 2) sarà il produttore. Il primo film introduceva il personaggio di Miguel, un dodicenne che sogna di diventare musicista nonostante il divieto di musica imposto dalla sua famiglia. Nel cartoon poi iniziava un’avventura nella Terra dei Morti per svelare la vera storia delle sue origini.









AVATAR 3, “ASSOLUTAMENTE MOZZAFIATO”

Iger ha detto di aver visto "un primo montaggio" del terzo capitolo del franchise Avatar da miliardi di dollari del regista James Cameron. "Posso dirvi che è assolutamente mozzafiato", ha detto.

Il franchise, le cui prime due pellicole hanno incassato più di 5,2 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha contribuito ad alleviare almeno in parte, le critiche che molti aveva scagliato contro l'acquisizione da parte della Disney di gran parte della 21st Century Fox per 71,3 miliardi di dollari. L'accordo del 2019 ha portato Avatar e proprietà come I Simpson e X-Men nel gruppo.

Sebbene non siano state rivelate nuove immagini o filmati dell'epica di Cameron di oltre tre ore , che uscirà il 19 dicembre, è stato invece mostrato uno sguardo a Lilo & Stitch: si trattava di una sequenza di circa 80 secondi che includeva scene non presenti nel trailer del film rilasciato di recente.