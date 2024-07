Inside Out 2 è il maggior incasso animato della storia. Battuto Frozen 2

“Inside Out 2” senza confini e senza rivali. Il cartoon targato Disney Pixar continua la sua marcia trionfale al botteghino mondiale tagliando un traguardo importante.

Nella giornata di martedì è infatti diventato il maggiore incasso animato della storia in tutto il mondo, ovviamente senza contare l’inflazione, andando a superare gli 1,454 miliardi di dollari di “Frozen 2”. Al momento il cartoon sulle emozioni ha raggiunto gli 1,462 miliardi di dollari, diventando il tredicesimo maggiore incasso globale in assoluto, andando a superare anche il risultato dello scorso anno di “Barbie” (1,445 miliardi).





INSIDE OUT 2, VERSO L’INFINITO E OLTRE

A livello internazionale il film ha raccolto 861 milioni di dollari, mentre presumibilmente nella giornata di oggi supererà i 600 milioni di dollari negli Stati Uniti.

“Inside Out 2”, che in poco più di un mese è diventata non solo il maggior incasso del 2024, ma anche il titolo con il risultato più grande dal 2022 ad oggi, deve ancora approdare nelle sale giapponesi. Questo porta gli analisti a pensare che la sua corsa è tutt’altro che conclusa e che potrebbe benissimo terminare il suo percorso piazzandosi nella top ten della classifica dei maggiori incassi della storia. Tra i territori più redditizi dopo gli USA segnaliamo il Messico (98.6 milioni), seguito dal Brasile, (73.9), UK (61.2), Corea del Sud (56.5) e Francia (52.3). In Italia il film ha superato i 42 milioni di euro, viaggiando spedito verso i 43 milioni. Anche qui da noi è diventato l’incasso più alto per un cartoon e soprattutto è arrivato all’ottava posizione della classifica dei maggiori incassi nel nostro paese. Sopra di lui solo Cameron e Zalone.





LA TRAMA DEL FILM

“Inside Out 2” parla di cambiamento e di crescita, ma soprattutto, getta la nostra protagonista nel periodo della pubertà e della preadolescenza. Riley sta per iniziare il liceo ed è alle prese con una serie di nuove Emozioni. Le veterane, Gioia, Tristezza , Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo la mente della ragazzina con successo, non sanno come comportarsi quando arriva Ansia (Maya Hawke), destinata a stravolgere tutto nel quartier generale. Quest’ultima si assicura con entusiasmo che Riley sia preparata per ogni possibile insuccesso. Ma a destare ancora più preoccupazione è il fatto che non è la sola. A lei si aggiungono altre sensazioni come Invidia, perennemente gelosa di tutto ciò che hanno gli altri, Ennui, annoiata e apatica, sfoga la perfetta dose di indifferenza adolescenziale alla personalità di Riley, e infine Imbarazzo, a cui piace stare in disparte. Un’eterna lotta tra il vecchio e il nuovo, tra crescita e cambiamento che porterà scompiglio nella mente di Riley e soprattutto regalerà agli spettatori che non hanno ancora visto Inside Out 2, un giostra colorata dove riflettere ed emozionarsi.