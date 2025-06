Cinema, Nastri d'Argento, ecco come è andata la premiazione e chi sono stati i premiati

Durante la cerimonia dei Nastri d’Argento al Maxxi di Roma, l’atmosfera è stata carica di emozioni, riconoscimenti e riflessioni profonde sul presente e sul futuro del cinema italiano. Protagonista della serata, tra gli altri, Cristina Comencini, che ha ricevuto uno dei premi alla carriera. Accanto a lei in platea il figlio Carlo Calenda, testimone di un momento particolarmente significativo. Comencini ha espresso la propria soddisfazione per un'annata in cui tante opere, dirette o interpretate da donne, hanno avuto spazio e riconoscimenti, considerandolo un valore importante per tutto il settore.

I PREMI

A trionfare è stata in realtà un’altra Comencini, Francesca, figlia di Luigi e sorella di Cristina. Il suo film "Il tempo che ci vuole" ha conquistato ben cinque premi, tra cui miglior film, miglior attrice protagonista (Romana Maggiora Vergano, ex aequo con Valeria Golino per "Fuori") e miglior attore (Fabrizio Gifuni). Sul palco, Francesca ha lanciato un appello concreto: l’istituzione di un contratto collettivo per chi lavora nel mondo della scrittura e della regia cinematografica, per garantire tutele a professionisti spesso lasciati senza riferimenti normativi. Un intervento che ha voluto sottolineare la necessità di rendere sostenibile il mestiere anche per le nuove generazioni. Tra le voci femminili più applaudite anche quella di Greta Scarano, premiata come miglior regista esordiente per "Il tempo che ci vuole", e visibilmente commossa, anche per la gravidanza ormai all’ottavo mese. Durante il suo intervento ha rivolto un pensiero al conflitto israelo-palestinese, definendolo un genocidio, e criticando il silenzio delle istituzioni italiane. Toccante anche la premiazione di Samuele Carrino, protagonista del film "Il ragazzo dei pantaloni rosa", ispirato alla storia vera di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo. Accanto a lui è salita sul palco la madre di Andrea, Teresa Manes, che ha ringraziato per aver ridato voce e dignità al figlio attraverso il cinema. Non è mancato l’impegno sociale neppure nelle parole di Francesco Gheghi, 23 anni, premiato per "Familia" e per il miglior cameo dell’anno in "Fuori". L’attore ha voluto dedicare i suoi riconoscimenti ai bambini la cui vita è stata spezzata dalla guerra, privandoli della possibilità di vivere una giovinezza serena.

LA POLEMICA DI MATILDA DE ANGELIS

Sul fronte delle polemiche, Matilda De Angelis ha scosso gli animi con un commento inaspettato rilasciato il giorno dopo la premiazione. L’attrice ha criticato il fatto di aver ricevuto un premio condiviso con Elodie, per il ruolo in "Fuori". “Condividere un riconoscimento toglie unicità e valore al lavoro individuale”, ha dichiarato. Parole che hanno lasciato perplessi molti, considerando che in serata De Angelis non aveva fatto trasparire alcun dissenso. A rispondere è stata Laura Delli Colli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che ha spiegato come il premio sia stato assegnato considerando l'unità narrativa tra le tre interpreti femminili del film di Martone, inclusa Valeria Golino. “I personaggi sono stati pensati come un tutt’uno. Candidare più attrici per un ruolo corale non è insolito”, ha puntualizzato. E ha aggiunto: “Se una persona non è d’accordo, può rifiutare il premio. Ma trovo scorretto esprimere dissenso solo dopo averlo accettato”. Delli Colli ha anche voluto difendere la presenza di Elodie nel panorama cinematografico, ricordando come tanti attori siano arrivati al grande schermo da percorsi non tradizionali, inclusa la musica. Una pratica che ha radici nel neorealismo italiano e che ha spesso prodotto risultati di altissimo valore. Per quanto riguarda invece l’ex aequo tra Golino e Vergano, la presidente ha chiarito che si è trattato di un pareggio effettivo, sancito dal notaio, e accolto con grande sportività da entrambe le attrici.