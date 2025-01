Avatar 3, ecco le ultime novità dal regista James Cameron

Il ritorno su Pandora è imminente. Dopo aver viaggiato tra paesaggi marini mozzafiato e bioluminescenti, adesso tocca ai territori vulcanici, dominati dal fuoco e dalla cenere. Manca sempre meno all’arrivo nei cinema del terzo capitolo di “Avatar”, la fortunata saga nata dalla mente visionaria di James Cameron che arriverà nelle sale il prossimo 19 dicembre. Ogni volta che si parla del cineasta, si crea sempre l’evento, anche perchè è l’unico che vanta ben tre titoli tra i cinque migliori incassi della storia del cinema.





AVATAR 3, “SCENE D’AZIONE DAVVERO INTELLIGENTI”

Parlando con Empire, il premio Oscar ha affermato che il processo di post-produzione del blockbuster procede bene, garantendo l’uscita prevista per il 19 dicembre. "È in ottima forma, credo", ha detto Cameron. "Abbiamo raddoppiato il numero di riprese finite in questa fase rispetto al secondo film”. Poi ha svelato che la durata sarà praticamente identica a quella del suo predecessore, ossia lievemente superiore alle tre ore. In linea con la propensione di Cameron per la sperimentazione nel cinema e l'affidamento alle nuove tecnologie per girare elaborate sequenze spettacolari, il regista ha promesso "scene d'azione davvero intelligenti" che "vi faranno ribollire il sangue". Ma non solo. Infatti tra le critiche più feroci che negli anni sono state mosse al suo cinema (e in particolare ai due capitoli di Avatar) ci sono quelle legate alla narrazione, ritenuta banale, ridondante e troppo stereotipata. Stavolta però il cineasta ha promesso un "livello di intrigo" mai visto nei due capitoli precedenti: “Se non fai scelte coraggiose, stai sprecando il tempo e il denaro di tutti. Questo da solo non è sufficiente per creare successo, ma è necessario. Devi rompere gli schemi ogni fottuta volta", ha affermato Cameron.





AVATAR 3, CAMERON GUARDA AL FUTURO

Naturalmente, i dettagli sul prossimo film di fantascienza restano scarsi, anche se la Disney, che distribuirà il film, ha svelato nuovi concept art alla D23 Expo brasiliana di novembre. Cameron ha stuzzicato i fan svelando l'introduzione di due nuove tribù Na'vi, una delle quali avrà al centro il fuoco. Le star Sam Worthington e Zoe Saldaña torneranno in grande forma, insieme ad altri membri del cast di “La via dell’acqua”. Il titolo del terzo capitolo è “Fuoco e cenere” e avrà il compito di portare avanti alcuni piccoli misteri introdotti nel film precedente, oltre a evolvere la trama che dovrà far venire voglia di continuare a vedere le avventure su Pandora che proseguiranno poi in Avatar 4 e 5. Continuano infatti i lavori anche sui i prossimi progetti che, se dovessero rispettare le scadenze previste, arriveranno nelle sale rispettivamente nel 2029 e nel 2031. Ma la mente di Cameron corre veloce. Il regista in questi mesi ha già rivelato di star pensando a ulteriori film per ampliare ancora il franchise, ma ha più volte specificato che, se mai dovessero vedere la luce eventuali altri capitoli, potrebbe non dirigerli lui.