Tom Cruise ringrazia il pubblico di Mission Impossible con un post sui social

Un fine settimana da record per le sale cinematografiche del Nord America. “Lilo & Stitch” e “Mission Impossible” hanno dominato la scena, portando ad un incasso complessivo di oltre 300 milioni di dollari. E se il film Disney ha primeggiato, anche la pellicola con Tom Cruise si è difesa molto bene. “The Final Reckoning” ha battuto il suo primato e ha ottenuto il miglior debutto per un film della saga con 77 milioni di dollari. La star del film, l’attore Tom Cruise, ha deciso di ringraziare il pubblico per aver consentito al film di raggiungere queste cifre, con un post sul suo profilo social.

DI TOM CRUISE

"Questo è stato un weekend da ricordare! Congratulazioni e grazie a ogni regista, a ogni artista, a ogni membro della troupe e a ogni singola persona che lavora negli studi. A ogni cinema e a ogni dipendente che contribuisce a portare queste storie al pubblico, grazie. A tutti coloro che lavorano alla Paramount Pictures e alla Skydance, grazie per i vostri molti anni di collaborazione e il vostro incrollabile supporto. E soprattutto, GRAZIE al pubblico di tutto il mondo, per il quale tutti noi ci impegniamo e che tutti AMIAMO intrattenere. Sinceramente, Tom".

MISSION IMPOSSIBLE 8, LA TRAMA DEL FILM

Il film diretto da Christopher McQuarrie, è l'ottavo capitolo della celebre saga action che vede ancora una volta protagonista Ethan Hunt (Tom Cruise), l'intramontabile specialista dello spionaggio sempre pronto ad affrontare missioni ad alto rischio.

Ethan e il suo team si trovano ad affrontare una nuova e pericolosa minaccia: devono rintracciare due chiavi che sbloccano un potente sistema di intelligenza artificiale, capace di causare disastri a livello mondiale, dai sabotaggi dei circuiti bancari internazionali al caos delle reti elettriche.

A sfidarli in questa pericolosa corsa c'è Gabriel (Esai Morales), un misterioso individuo legato al passato di Ethan, anche lui alla ricerca delle chiavi. Una resa dei conti mozzafiato e acrobatica attraverso i continenti che culmina tra un treno in corsa e un aereo in volo. Ma questa battaglia non segna la fine della sfida tra Ethan e Gabriel.