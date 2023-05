Domani Ursula von der Leyen a Kiev, Mosca si prepara per la parata del 9 maggio

La Russia sarà sconfitta nello stesso modo in cui lo fu il nazismo nel 1945. Così Zelensky che domani incontrerà Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Europea volera a Kiev per riaffermare l'incrollabile sostegno dell'Unione Europea all'Ucraina. La Russia si prepara per il 9 maggio. Mosca ha annullato per motivi di sicurezza la marcia del Reggimento Immortale, che si tiene ogni anno dopo la parata per l'anniversario della vittoria sui nazisti. "Una decisione comprensibile, dato che abbiamo a che fare con uno Stato che di fatto è sponsor del terrorismo. E' meglio prendere precauzioni", ha dichiarato il portavoce presidenziale Peskov.





Zelensky e la Giornata dell’Europa

“Molti anni fa, nel nostro continente è stata istituita la tradizione di celebrare la Giornata dell'Europa per segnare le conquiste della pace e dell'unità. Oggi, l'unità nel nostro continente ci avvicina alla celebrazione del primo giorno della nostra pace. Ogni anno a partire da domani, 9 maggio, commemoreremo la nostra storica unità, l'unità di tutti gli europei che hanno distrutto il nazismo e sconfiggeranno il fascismo russo". E’ quanto ha postato sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Accuse da Mosca per il leader di Kiev.“Un "traditore, la "nuova incarnazione di Giuda nel 21/o secolo". Così il ministero degli Esteri russo ha definito il presidente ucraino per avere anticipato all'8 maggio le celebrazioni per la sconfitta del nazismo,. differenziandosi così da Mosca che festeggia questa giornata il 9 maggio.





Messaggio di Putin alla vigilia della Giornata della vittoria

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato ai leader ex sovietici un messaggio in vista delle celebrazioni in programma domani sulla Piazza Rossa: "Oggi è nostro dovere morale preservare le sacre tradizioni di amicizia e reciproca assistenza tramandate dai nostri padri e nonni, non permettere che la verità storica sulla Grande guerra patriottica sia distorta e non permettere le giustificazioni dei nazisti, dei loro complici e dei loro attuali eredi ideologici".





Ucraina, pioggia di droni e missili nella notte

Il sindaco di Kiev ha affermato che la Russia ha lanciato 60 droni kamikaze di fabbricazione iraniana contro gli obiettivi ucraini, di cui 36 nella capitale, la scorsa notte e che tutti sono stati abbattuti. Tuttavia, i detriti hanno colpito appartamenti e altri edifici, ferendo almeno cinque persone. A Odessa è stato distrutto un magazzino con aiuti umanitari della Croce Rossa. L'esercito russo ha bombardato nuovamente la regione di Kherson, intensificati i bombardamenti anche nella regione di Zaporizhzhia. Secondo Kiev, circa 100.000 militari del Cremlino sono morti a Bakhmut nell'Ucraina orientale.