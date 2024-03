Domenica delle Palme, Papa Francesco non legge l’omelia e resta in silenzio

Presenti 60mila fedeli questa mattina in Piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle Palme e dell'Angelus. Papa Francesco, dopo la proclamazione della Passione del Signore, è rimasto a lungo in silenzio, preferendo non leggere l'omelia. Bergoglio introducendo i riti aveva mostrato una voce affaticata. Alla fine della lettura del Vangelo è seguito direttamente il Credo. E' la prima volta che un Pontefice salta l'omelia in occasione della Domenica delle Palme. Il testo non è stato letto nemmeno da un collaboratore di Bergoglio come accaduto per altri discorsi nelle scorse settimane, quando il santo padre aveva difficoltà respiratorie a causa della bronchite che lo perseguita. Poi all’Angelus, però, Papa Francesco ha letto personalmente la preghiera rivolta, in particolare, alle persone morte nella strage avvenuta ieri al Crocus City Hall di Mosca, definita un vile attentato, e ai famigliari delle vittime dell'assalto opera di un commando composto da quattro terroristi. ''Il Signore li accolga nella sua pace e conforti le famiglie. Converta i cuori di quanti pensano, organizzano queste azioni disumane che offendono Dio il quale ha comandato 'non uccidere'''. Queste le parole pronunciate da Papa Francesco. Poi un pensiero ai paesi in guerra, con in primo piano l’ Ucraina: ''Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. In modo speciale penso alla martoriata Ucraina dove moltissima gente si trova senza elettricità a causa degli intensi attacchi contro le infrastrutture'', ha detto Bergoglio, esprimendo la sua preoccupazione sul rischio che una catastrofe umanitaria di una dimensione ancora più ampia possa interessare l'Ucraina. Infine da parte del Papa non è mancato un preciso riferimento alla situazione nella Striscia di Gaza, con la popolazione palestinese allo stremo. "Pensiamo a Gaza, che soffre tanto”, ha sottolineato il santo padre.





La precisazione del Vaticano dopo la mancata omelia

''L'omelia, essendo non pronunciata, non esiste'', ha sottolineato nel primo pomeriggio la Sala Stampa del Vaticano, riferendosi al fatto che il Pontefice non ha letto questa mattina dinanzi ai fedeli, e nemmeno ha voluto far leggere a un suo collaboratore l'omelia che era stata preparata per l'odierna celebrazione della Domenica Palme.