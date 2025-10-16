Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Hamas ha restituito ieri sera alla Croce Rossa altri due corpi senza vita. A partire da ora però ha spiegato di aver bisogno di attrezzature extra per consegnare le salme di tutti gli ostaggi. Ma Donald Trump ha avvertito: 'Se Hamas non rispettasse l'accordo, le forze israeliane potrebbero tornare ad attaccare Gaza non appena lo dirò io'. Più o meno lo stesso messaggio, con gli stessi toni, è stato fatto passare dal ministro della Difesa israeliano, Katz. Il Tycoon dalla Casa Bianca ha rilanciato “Vogliamo che Hamas consegni le armi”. Intanto, sulla vicenda degli ostaggi israeliani morti nella Striscia, un alto funzionario americano ammettendo la difficoltà di individuare e recuperare le salme non ha escluso che si possano offrire ricompense per chi aiuta a trovare i resti degli ostaggi. Con le due salme restituite ieri sera sono 9 i corpi riconsegnati e 19 quelli che restano a Gaza, il che significa che Hamas non è riuscita a trovare quasi due terzi degli ostaggi morti.

TRUMP, SE HAMAS NON RISPETTA ACCORDO ISRAELE PUÒ ATTACCARE

Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l'idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell'accordo. Le forze israeliane potrebbero tornare in campo "non appena lo dirò io. Quello che accadrà con Hamas lo sapremo rapidamente", ha detto il presidente americano alla Cnn.