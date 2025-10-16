Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme

Donald Trump avverte Hamas “Pronto a consentire nuovi attacchi a Gaza”. I miliziani ieri hanno restituito a Israele altre due salme Photo Credit: Foto: Ansa/Frame Rai

Raffaella Coppola

16 ottobre 2025, ore 08:00

Hamas chiede attrezzature extra per cercare e restituire i resti degli altri corpi. Oggi riapre il valico di Rafah, carabinieri italiani impegnati nella gestione ordinata della riapertura

Hamas ha restituito ieri sera alla Croce Rossa altri due corpi senza vita. A partire da ora però ha spiegato di aver bisogno di attrezzature extra per consegnare le salme di tutti gli ostaggi. Ma Donald Trump ha avvertito: 'Se Hamas non rispettasse l'accordo, le forze israeliane potrebbero tornare ad attaccare Gaza non appena lo dirò io'. Più o meno lo stesso messaggio, con gli stessi toni, è stato fatto passare dal ministro della Difesa israeliano, Katz. Il Tycoon dalla Casa Bianca ha rilanciato “Vogliamo che Hamas consegni le armi”. Intanto, sulla vicenda degli ostaggi israeliani morti nella Striscia, un alto funzionario americano ammettendo la difficoltà di individuare e recuperare le salme non ha escluso che si possano offrire ricompense per chi aiuta a trovare i resti degli ostaggi. Con le due salme restituite ieri sera sono 9 i corpi riconsegnati e 19 quelli che restano a Gaza, il che significa che Hamas non è riuscita a trovare quasi due terzi degli ostaggi morti.

TRUMP, SE HAMAS NON RISPETTA ACCORDO ISRAELE PUÒ ATTACCARE

Donald Trump ha detto che avrebbe preso in considerazione l'idea di consentire a Benjamin Netanyahu di riprendere l'azione militare a Gaza se Hamas si rifiutasse di rispettare la sua parte dell'accordo. Le forze israeliane potrebbero tornare in campo "non appena lo dirò io. Quello che accadrà con Hamas lo sapremo rapidamente", ha detto il presidente americano alla Cnn.

OGGI RIAPRE IL VALICO DI RAFAH, CARABINIERI ITALIANI AI CONTROLLI

Secondo fonti del Times of Israel, l'apertura del valico di Rafah è prevista per oggi, sotto la supervisione della Missione di assistenza alle frontiere dell'Unione europea. Sarà aperto sia alle persone che ai veicoli. La riapertura sarà supervisionata dall'European Union Border Assistance Mission (Eubam). L'Italia partecipa alla missione dal 29 gennaio scorso con un contingente di otto Carabinieri inquadrati nella Forza di Gendarmeria Europea (Eurogendfor), insieme a personale della Guardia Civil spagnola e della Gendarmerie francese.

Argomenti

Donald Trump
Gaza
Hamas
Israele
Ostaggi

Gli ultimi articoli di Raffaella Coppola

Mostra tutti
  • Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

    Guerriglia urbana a Udine prima del fischio d'inizio di Italia-Israele. Due giornalisti feriti, ricorsi alle cure anche gli agenti

  • La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

    La cerimonia per la pace in Egitto. Ovazione alla Knesset per Donald Trump: è l'alba storica del nuovo Medio Oriente. Netanyahu non va a Sharm el-Sheikh

  • Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

    Nobel per la Medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi. Per aver scoperto le cellule "guardiane" del sistema immunitario

  • Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

    Fermato il compagno della donna italiana uccisa a Formentera. Anche lui italiano, risponde dell'accusa di omicidio

  • Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via

    Flotilla, i 26 attivisti italiani hanno lasciato Israele e rientrano in Italia stasera. Altri 15 non hanno firmato il foglio di via

  • Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino

    Manifestazioni per la Flotilla e Gaza. A Roma diecimila persone in corteo. Altre proteste da Milano a Genova e Torino

  • La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

    La strage di Paderno Dugnano. Il Giudice, 17enne lucido nello sterminare la sua famiglia

  • Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

    Danimarca, droni hanno sorvolato la più grande base aerea militare del Paese. L'Ue, costruire muro anti-droni

  • Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

    Il giallo del sequestro lampo del 17enne nel ragusano. Il procuratore Puleio, non c'è stata estorsione

  • Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

    Giorgia Meloni all'Onu: Israele ha superato il limite e infranto le norme umanitarie a Gaza

Donald Trump, Hamas ha tre - quattro giorni per accettare il piano di pace, oppure sarà l'inferno

Donald Trump, Hamas ha tre - quattro giorni per accettare il piano di pace, oppure sarà l'inferno

Deluso da Vladimir Putin, non posso accettare minacce nucleari, noi abbiamo più armi della Russia, spero di non doverle usare, siamo avanti di 25 anni

C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

C'è un pianeta "vagabondo" nell'Universo: ecco cosa hanno scoperto gli scienziati

Il pianeta ha una massa da cinque a dieci volte superiore rispetto a quella di Giove

Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

Nuova Flotilla bloccata da Israele a 120 miglia da Gaza. 'Un rapimento' secondo gli attivisti. Blocco navale legale secondo Tel Aviv

La flotta era composta da 9 imbarcazioni 145 attivisti e un carico da 110mila euro di aiuti destinati alla popolazione di Gaza. Tutti i passeggeri saranno espulsi a breve da Israele. Tajani conferma 10 italiani a bordo