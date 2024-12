Donnarumma infortunato, terribile scontro con Singo: tacchetti in faccia e dieci punti di sutura per il portiere del Psg (FOTO) Photo Credit: agenziafotogramma.it

Bruttissimo infortunio rimediato ieri sera da Gigio Donnarumma: il portiere italiano del Paris Saint Germain è stato colpito in faccia dal giocatore del Monaco ed ex Torino Wilfried Singo.

Tacchetti in faccia

È accaduto nel corso del 17esimo minuto del match valido per la sedicesima giornata di Ligue 1, il massimo campionato francese.

Donnarumma, dopo la violenta tacchettata in guancia subita, ha sbattuto la testa a terra.

Prontamente soccorso sul terreno di gioco, il portiere 25enne è uscito dal campo sulle proprie gambe e con un vistoso taglio da cui è uscito molto sangue.

Sulla guancia destra del capitano della Nazionale italiana sono stati applicati dieci punti di sutura, come riporta da RMC Sport.

Le impressionanti immagini dello scontro hanno fatto il giro del mondo, rimbalzando sui social.

L'autore del fallo non è stato neanche ammonito

Singo, autore dell'intervento falloso, incredibilmente non è stato sanzionato neanche con il cartellino giallo dall'arbitro François Letexier.

Il calciatore del Monaco, già ammonito, sarebbe stato espulso.

Donnarumma, sostituito tra i pali da Safanov, non ha rilasciato dichiarazioni.

Ieri sera il club del Principato ha diffuso un comunicato con il seguente testo: "Vittima di trauma facciale con ferite multiple, Gianluigi Donnarumma tornerà questa sera a Parigi con la squadra. Domani sarà sottoposto alle visite mediche e dovrà rimanere inattivo per diversi giorni".

Dopo il fischio finale ha parlato Singo, che si è scusato per quanto accaduto: "Vorrei chiedere scusa a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto ovviamente non è stato volontario ma ho potuto constatare dopo che aveva una ferita importante al volto".

Psg sempre più in vetta in Ligue 1

Per la cronaca, il Paris Saint Germain ha vinto la partita in rimonta per 4-2, grazie ai gol di Doué, Ramos e alla doppietta di Dembélé. Per i padroni di casa in rete Ben Seghir ed Embolo.

Ora la squadra allenata da Luis Enrique si è portata a +10 sul Monaco e sul Marsiglia di De Zerbi, che potrà ridurre il distacco a inizio del prossimo anno.

La sfida tra Psg (imbattuto in Ligue 1) e Monaco si riproporrà tra pochi giorni, precisamente il 5 gennaio a Doha in occasione della Supercoppa.