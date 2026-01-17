Donnavventura Reporter Experience chiude il suo viaggio in Tunisia. Nuova destinazione l'Egitto

Il terzo episodio di Donnavventura Reporter Experience riprende da Monastir, sempre in Tunisia, dove le reporter continuano a scoprire città e a conoscere – attraverso le donne che incontrano – sapori, tradizioni e storia. Città moderna affacciata sul Golfo di Hammamet, dove l’energia del lungomare contagia tutti: le ragazze improvvisano balli con famiglie del posto e perfino un cocchiere si unisce alla festa. Dopo una passeggiata nel centro storico tra moschee, mercati e bancarelle di sapori locali, il gruppo visita il Ribat di Monastir, una delle fortezze più antiche e suggestive del Nord Africa, e il mausoleo di Habib Bourguiba, primo presidente della Tunisia e figura chiave dell’indipendenza. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia sta prendendo parte al viaggio e ogni sabato mattina una delle inviate si collega con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio, svelando anche alcune anticipazioni del programma in onda alle 13:30 su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani, alle 14:00.

NABEUL, HAMMAMET, TUNISI, SIDI BOU SAID

A Nabeul, le reporter vivono un’esperienza unica a Casa Sawa, una cooperativa femminile. Qui imparano a preparare il pane tradizionale tunisino sotto la guida della signora Lamia. E dopo aver messo le “mani in pasta” è arrivato il momento di “mettere le gambe sotto il tavolo” per gustare un vero tradizionale pranzo tunisino. La tappa successiva è Hammamet, città costiera dal fascino artistico, con le sue mashrabiya intagliate e la medina ricca di colori. Qui le reporter trovano un’oasi di pace nel loro nuovo campo base e una spiaggia perfetta per una sfida a beach-volley al tramonto. Arrivate a Tunisi le nostre si perdono tra le strade affollate della medina, i profumi delle pasticcerie, le conversazioni con giovani donne del posto e l’incontro con Leila, proprietaria di una splendida casa storica trasformata in boutique hotel. Donnavventura racconta poi di Fatma, affermata stilista che custodisce e rinnova la tradizione sartoriale tunisina nel suo atelier di abiti cerimoniali. Ultima tappa Sidi Bou Said dove la squadra incontra Donia, giovane creativa locale, prima di rientrare al campo base per completare i reportages della giornata.