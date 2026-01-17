Donnavventura Reporter Experience chiude il suo viaggio in Tunisia. Nuova destinazione l'Egitto

17 gennaio 2026, ore 15:43

RTL 102.5 è compagna di viaggio della nuova edizione di Donnavventura, ogni sabato mattina una delle nostre inviate svela anticipazioni e dietro le quinte del docu-reality

Il terzo episodio di Donnavventura Reporter Experience riprende da Monastir, sempre in Tunisia, dove le reporter continuano a scoprire città e a conoscere – attraverso le donne che incontrano – sapori, tradizioni e storia. Città moderna affacciata sul Golfo di Hammamet, dove l’energia del lungomare contagia tutti: le ragazze improvvisano balli con famiglie del posto e perfino un cocchiere si unisce alla festa. Dopo una passeggiata nel centro storico tra moschee, mercati e bancarelle di sapori locali, il gruppo visita il Ribat di Monastir, una delle fortezze più antiche e suggestive del Nord Africa, e il mausoleo di Habib Bourguiba, primo presidente della Tunisia e figura chiave dell’indipendenza. RTL102.5 è la radio ufficiale della nuova edizione di Donnavventura Reporter Experience. La prima radio d’Italia sta prendendo parte al viaggio e ogni sabato mattina una delle inviate si collega con noi per raccontare il dietro le quinte del viaggio, svelando anche alcune anticipazioni del programma in onda alle 13:30 su TV8 e in replica tutte le domeniche, dunque domani, alle 14:00.

NABEUL, HAMMAMET, TUNISI, SIDI BOU SAID

A Nabeul, le reporter vivono un’esperienza unica a Casa Sawa, una cooperativa femminile. Qui imparano a preparare il pane tradizionale tunisino sotto la guida della signora Lamia. E dopo aver messo le “mani in pasta” è arrivato il momento di “mettere le gambe sotto il tavolo” per gustare un vero tradizionale pranzo tunisino. La tappa successiva è Hammamet, città costiera dal fascino artistico, con le sue mashrabiya intagliate e la medina ricca di colori. Qui le reporter trovano un’oasi di pace nel loro nuovo campo base e una spiaggia perfetta per una sfida a beach-volley al tramonto. Arrivate a Tunisi le nostre si perdono tra le strade affollate della medina, i profumi delle pasticcerie, le conversazioni con giovani donne del posto e l’incontro con Leila, proprietaria di una splendida casa storica trasformata in boutique hotel. Donnavventura racconta poi di Fatma, affermata stilista che custodisce e rinnova la tradizione sartoriale tunisina nel suo atelier di abiti cerimoniali. Ultima tappa Sidi Bou Said dove la squadra incontra Donia, giovane creativa locale, prima di rientrare al campo base per completare i reportages della giornata.

EGITTO

Tra deserti sconfinati, la meraviglia dell’imponente Sfinge, custode delle piramidi, acque cristalline dove ti perdi nell’ammirare pesci variopinti e tartarughe marine prende il via da Marsa Matruh, un luogo poco conosciuto ma straordinario, l’avventura in Egitto. Le reporter incontrano le prime donne locali, esplorano il mercato cittadino, assaggiano datteri e olio tradizionale, e vivono i loro primi bagni nelle acque turchesi della spiaggia di Cleopatra. Poi si spostano verso l’interno nel cuore del deserto occidentale, fino all’oasi di Siwa. Qui, tra sorgenti d’acqua dolce, laghi salati e dune dorate, le ragazze scoprono un paesaggio unico e surreale. Esplorano il nucleo storico di Shali, risalente al XIII secolo, visitano Jebel al-Mawta con oltre 1200 tombe antiche e sperimentano il relax di un bagno di sale, un’esperienza benefica per corpo e spirito. La bellezza incontaminata delle oasi e il contatto con la popolazione locale rendono questa tappa indimenticabile.

Successivamente, la squadra raggiunge Il Cairo e si immerge nella storia millenaria della capitale: le grandi piramidi di Giza e la Sfinge, i complessi archeologici di Menfi e Saqqara con la piramide a gradoni di Djoser, e il nuovo Museo Egizio GEM con i tesori di Tutankhamon. Non manca il contatto con la vita locale: dai mercati di tessuti del quartiere islamico ai quartieri copti con le loro antiche chiese e il vescovo Yolious. Attraverso gli occhi delle ragazze scopriamo così l’Egitto più autentico, i loro ‘appunti di viaggio’ fanno crescere, sempre più, puntata dopo puntata il desiderio di partire.

